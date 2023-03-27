Гороскоп на 28 березня: гарний день для шопінгу, а також для початку власної справи

День буде особливо вдалим для людей творчих спеціальностей чи тих, хто вирішив присвятити його мистецтву

Видання "Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 28 березня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки представникам зодіакального кола і що радять астрологи, щоб успіх не залишив вас цього вівторка.

Овен (21 березня — 20 квітня)

І спілкування, і робота у Овнів 28 березня проходять плідно та приносять позитивні емоції. Цей день може стати початком багатьох позитивних змін у вашому житті. Використовуйте всі можливості, приймайте речення. Нові знайомства будуть корисні у майбутніх проєктах.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Скоро на вас чекають великі зміни, до яких непогано підготуватися заздалегідь. Корисно чітко уявляти собі, чого саме ви хочете від змін, як виглядатиме ваше нове життя, з якими людьми мрієте познайомитися. 28 березня ваш прибуток безпосередньо залежить від вашої працездатності. До речі, Тельців називають найпрацьовитішими знаками Зодіаку.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Обставини складуться так, що вам доведеться скасовувати свої плани та займатися зовсім іншими справами. Однак зміни можуть бути приємними: до вас прийдуть гості, надійде радісна пропозиція. Приготуйтеся до позитивних повідомлень і не плануйте багато цього дня. Уникайте ризикованих заходів.

Рак (22 червня — 22 липня)

Якщо якісь складні завдання було раніше відкладено, то зараз саме час ними зайнятися. Ракам вдаватиметься будь-яка важка робота чи завдання. Марні розмови або зустрічі можуть відволікти вас від головного і сповільнити весь процес, тому постарайтеся не відволікатися. Додамо, що у Раків у 2023 році відбудеться переоцінка цінностей.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Детальний план на весь день допоможе Левам встигнути виконати все задумане та залишити час на свої особисті потреби. Корисно робити перерви та відволікатися від складної роботи, якої 28 березня у вас буде багато. Якщо є справи або заняття, де вам щастить, займіться ними в першу чергу. Додамо, що у 2023 році зірки щедро обдарують Львів можливостями для професійного зростання.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Ваша ініціативність та ентузіазм будуть гідно оцінені начальством або авторитетними людьми. Пропонуйте свої цікаві ідеї, поділіться перспективними планами. Якщо перша спроба була зовсім вдалою, не опускайте руки. У Дів буде багато шансів упіймати удачу за хвіст.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Дайте волю своїй фантазії та займіться якоюсь справою, де є шанс проявити себе як творчу особистість. Добре, якщо є можливість зробити це на своєму робочому місці. Результати приємно здивують не лише вас, а й ваших колег. Зробіть подарунок вашому партнеру, приготуйте незвичайну вечерю.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Налаштовуйтесь на роботу та активний напружений день, інакше напади лінощів не дозволять вам зробити нічого із запланованого. Виберіть одне або два важливі питання і весь час присвятіть їх вирішенню. Сторонні розмови та мрії заберуть у вас багато часу, тож зробіть зусилля, щоб закінчити справи.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Очікується плідний та сприятливий день. Стрільцям легко вдається долати труднощі і досягати своїх цілей. Помічайте помилки колег і робіть висновки: такий досвід допоможе зробити свою роботу якіснішою. Хороший день для покупок: є шанс купити якісні речі недорого.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Приділіть час своїм домашнім, допоможіть, якщо хтось вас про це попросить. Скоро вам теж може знадобитися їхня підтримка. Не ескалуйте напружені ситуації, розслабтеся емоційно та постарайтеся простіше дивитися на речі. Це допоможе Козерогам уникнути сварок.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Будьте готові до того, що складнощі та помилки супроводжуватимуть справи, в яких ви були повністю впевнені. Зберігайте впевненість у своїх силах та своєму професіоналізмі, думайте позитивно. Почуття гумору допоможе Водоліям розрядити ситуацію та згладити будь-який конфлікт.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Змініть підхід до справ, дійте та думайте нестандартно і вам вдасться швидко отримати потрібний результат. Вдалий день, щоб почати нову цікаву справу або познайомитися з важливою людиною. Є можливість, що Рибам запропонують вигідний проєкт. Додамо, що 2023 рік Рибам не несе добрих новин.