Як запобігти чорній ніжці у розсади: п’ять порад досвідчених дачників

Основа молодих рослин може почорніти з кількох причин

При вирощуванні розсади в домашніх умовах городники можуть мати справу з низкою проблем. Молоді рослини можуть гнити або ніжка майбутніх саджанців стає чорною.

Є п’ять рекомендацій, які допоможуть уникнути чорної ніжки розсади. Докладніше про це йдеться в блозі s.sad.ua в Instagram.

За словами досвідчених городників, чорна ніжка у розсади утворюється через захворювання, яке спричиняють патогенний грибок. З подібним може зіткнутися молода розсада будь-яких культур.

Як запобігти почорнінню розсади:

Не перезволожуйте ґрунт. Направляйте полив у піддони або поливайте за допомогою піпетки між рядами.

Утеплюйте підвіконня. Додайте під піддони ковдри або поставьте ящики з розсадою на книги. Розсада не любить перепаду температур.

Не сійте дуже густо і вчасно пікіруйте розсаду. Висаджуйте насіння в окремі стаканчики, так ви зможете уникнути щільного сходу. Коли з’являться два-три листки, проведіть пікірування в більшою за діаметром ємності. Після пікірування проблем із чорною ніжкою бути не повинно.

Не годуйте молоду розсаду. Чорна ніжка добре розвивається у рослин, перегодованих азотом. Краще вносити добрива після пікірування, коли саджанці зміцніють.

Давайте розсаді більше світла. При достатньому освітленні сіянці не витягуються, ростуть сильними, а отже, не хворіють.

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