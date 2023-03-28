Вербна неділя у 2023 році: що можна і не можна робити у свято

Віряни до церкви в це свято приносять гілочки верби

Цієї неділі, 2 квітня, християни західного обряду відзначають велике церковне свято — Вхід Господній до Єрусалиму. У народі цей день називають Вербною неділею. За юліанським календарем у 2023 році свято припадає на 9 квітня — в останню неділю Великого посту.

Свято належить до дванадесятих і присвячене події, описаній у всіх Євангеліях: коли Син Божий увійшов до Єрусалиму. За день до Вербної неділі відзначається Лазарева субота — важливе свято, встановлене на згадку про чудове воскресіння Христом праведного Лазаря.

Біблійні писання говорять про давній звичай освячувати саме пальмові гілки, якими жителі Єрусалиму зустрічали Христа, тому в багатьох країнах свято зветься Пальмова неділя. Оскільки в наших краях ні про які пальми й мови не може бути, альтернативою вибрали гілки верби.

Що можна робити у Вербну неділю у 2023 році

Цього дня чи напередодні слід відвідати церковну службу.

Господині прикрашають оселі молодими гілками верби.

Невеликі букети верби освячують на богослужінні у храмі.

У Вербну неділю можна вживати рибу, попри суворий Великий піст.

Що не можна робити у Вербну неділю 2 квітня

Шити, в’язати, вишивати та займатися роботою по дому.

Заборонено фізичну працю.

Веселитися та відвідувати розважальні заклади.

Вживати алкоголь.

Сваритися, лаятись, лихословити, бажати іншим зла.

Їсти їжу тваринного походження, оскільки піст.

Раніше "Телеграф" розповідав, на які дні у 2023 році будуть припадати головні християнські свята через зміни у церковному календарі.