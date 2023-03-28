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Вербна неділя у 2023 році: що можна і не можна робити у свято

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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У це свято заведено освячувати гілочки верби
У це свято заведено освячувати гілочки верби. Фото pixabay.com

Віряни до церкви в це свято приносять гілочки верби

Цієї неділі, 2 квітня, християни західного обряду відзначають велике церковне свято — Вхід Господній до Єрусалиму. У народі цей день називають Вербною неділею. За юліанським календарем у 2023 році свято припадає на 9 квітня — в останню неділю Великого посту.

Свято належить до дванадесятих і присвячене події, описаній у всіх Євангеліях: коли Син Божий увійшов до Єрусалиму. За день до Вербної неділі відзначається Лазарева субота — важливе свято, встановлене на згадку про чудове воскресіння Христом праведного Лазаря.

Біблійні писання говорять про давній звичай освячувати саме пальмові гілки, якими жителі Єрусалиму зустрічали Христа, тому в багатьох країнах свято зветься Пальмова неділя. Оскільки в наших краях ні про які пальми й мови не може бути, альтернативою вибрали гілки верби.

Що можна робити у Вербну неділю у 2023 році

  • Цього дня чи напередодні слід відвідати церковну службу.
  • Господині прикрашають оселі молодими гілками верби.
  • Невеликі букети верби освячують на богослужінні у храмі.
  • У Вербну неділю можна вживати рибу, попри суворий Великий піст.

Що не можна робити у Вербну неділю 2 квітня

  • Шити, в’язати, вишивати та займатися роботою по дому.
  • Заборонено фізичну працю.
  • Веселитися та відвідувати розважальні заклади.
  • Вживати алкоголь.
  • Сваритися, лаятись, лихословити, бажати іншим зла.
  • Їсти їжу тваринного походження, оскільки піст.

Раніше "Телеграф" розповідав, на які дні у 2023 році будуть припадати головні християнські свята через зміни у церковному календарі.

Теги:
#Традиції #Свята #Заборони #Вербна неділя #Вхід Господній в Єрусалим