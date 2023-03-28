Чим ефективно вимити вікна без розводів: інгредієнти для цього засобу є у кожному будинку

Змішайте пару інгредієнтів і можна приступати до миття вікон

Чисті вікна пропускають більше світла в будинок і тішать погляд. А щоб добре вимити скло без розводів необов’язково купувати якісь спеціальні засоби. За бажанням можна обійтися саморобним засобом.

Зроблений своїми руками засіб дешевший, не дає шансів розводам і не містить жодної краплі хімії. Рецепт дивовижної рідини для вікон опубліковано на сайті Thespruce.

Як зробити засіб для миття вікон своїми руками

Наповніть чисту пляшку з розпилювачем оцтом та дистильованою водою в рівних частинах. Додайте близько 10 крапель вашого улюбленого ефірної олії у воду та оцет у пульверизаторі та струсіть, щоб перемішати.

Оцтова кислота, що міститься в оцті, яка також використовується в багатьох покупних засобах для чищення, є потужним засобом для чищення, розчиняє мінеральні відкладення і жирні плями.

Злегка побризкайте засіб на вікно, починаючи згори, щоб під час миття ви могли збирати краплі. Використовуйте безворсову тканину з мікрофібри або швабру, щоб видалити засіб для чищення та бруд. Якщо ви чистите дзеркало, збризкайте тканину замість дзеркала, щоб не пошкодити раму.

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