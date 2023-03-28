Бувалі дачники садять по два перці в лунку і збирають шалений урожай: у чому секрет

Урожай буде на 50% більшим, ніж зазвичай

Виростити багато солодкого перцю під силу далеко не кожному дачнику. Ця рослина дуже примхлива і потребує неабияких зусиль. Морока починається ще на етапі вирощування розсади — існує щонайменше 4 причини, через які розсада перцю може загинути. Однак, якщо знати основні агротехнічні прийоми та дотримуватися правил, усе вдасться.

Бувалі дачники поділилися секретом вирощування міцних перців, які даватимуть у 1,5 раза більше врожаю, ніж зазвичай. Для цього дві рослини садять в одну лунку, передає "Школа Життя". Розповідаємо, як працює цей метод і в чому його суть.

Навіщо садити по два перці в одну лунку

Болгарський перець — рослина тендітна і її пагони легко ламаються під час негоди і навіть від ваги власних плодів. Однак, якщо ви будете садити по 2 рослинки в одну лунку, то вони стануть одна для одної опорою. Це допоможе виростити високі гарні кущі, які не зламаються навіть під час сильного вітру — вам не потрібно буде їх підв’язувати.

Крім того, перець любить конкуренцію, тож йому буде досить комфортно зростати разом з іншим своїм родичем: кожна з двох рослин боротиметься за місце під сонцем і даватиме ще більший врожай. В обох рослин буде сильно розвинена як коренева система, так і наземна частина.

Якщо на ділянці у вас мало місця, то такий метод посадки солодкого перцю вам точно стане в пригоді. Тим більше, що врожайність — при дотриманні усіх правил вирощування перцю — може збільшуватися у 1,5 раза. Головне — не забувайте, що при посадці двох перців в одну лунку потрібно обов’язково проводити пасинкування, видаляючи нижнє листя рослин.

Раніше ми розповідали, коли садити солодкий перець і чим його удобрювати, щоб урожай був просто розкішним. Ці невеличкі секрети від дачників із досвідом допоможуть навіть початківцю швидко стати асом у цій справі.