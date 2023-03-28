Великих соковитих ягід не дочекаєтесь: названо найгірших сусідів для смородини

Що в жодному разі не варто садити біля цих кущів

У липні чимало дачників звикли збирати солодкі ягоди смородини. Однак цей довгоочікуваний момент може і не настати, якщо ви вчасно не обробите кущі від попелиці або ж посадите поряд із ними конкуруючі рослини.

Сьогодні ми розповімо про поганих сусідів для смородини: всі ці рослини щонайменше заважатимуть їй нормально розвиватися, а в найгіршому випадку навіть можуть занапастити молодий здоровий кущ. Що не варто садити біля цих ягід, інформує телеграм-канал "Дача та город".

Погані сусіди для смородини

Одним із найгірших варіантів буде висаджування поблизу малини — обидві культури схильні підхоплювати одні і ті ж хвороби, крім того, малина обплете смородину, не даючи їй нормально рости. Дуже поганий варіант — аґрус. Тут також ідеться про спільних шкідників. Невдалим вважається і сусідство різних сортів смородини — садити червону, чорну та білу краще все-таки на чималій відстані одна від одної. Погано росте смородина також біля вишні та яблуні — обидва дерева затінятимуть кущі й забиратимуть з ґрунту всі поживні речовини.

Хороші сусіди для смородини

Найкраще посадити біля кущів смородини часник або цибулю: вони допоможуть позбутися деяких шкідників. Ще одним хорошим варіантом вважається суниця. Також можна посадити біля цих ягід шпинат і базилік — ці рослини ніяк не заважатимуть одна одній. З чагарників підійдуть любителі кислих ґрунтів та частих поливів – це йошта (гібрид смородини та аґрусу), жимолость (інша назва — деревник) та лохина.

Раніше ми розповідали, навіщо бувалі дачники садять по два перці в лунку. Цей перевірений роками метод дозволяє збирати шалений врожай без особливих затрат. Головне — провести одну важливу процедуру, коли обидва кущі виростуть.