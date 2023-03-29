Страсна п’ятниця 2023: дата та головні заборони цього особливого дня року

Це один із найважливіших днів останнього тижня перед Великоднем

Вже незабаром закінчиться Великий піст і християни святкуватимуть головне свято року — світлий Великдень. Однак йому передує дуже важливий тиждень, який віряни називають Страсним. Кожен день цього тижня напередодні Великодня — особливий і має важливе релігійне значення.

Одним із найважливіших днів Страсного тижня (інші назви: Страсна Седмиця, Чистий тиждень, Білий тиждень) є Страсна п’ятниця або, як її ще називають, Велика п'ятниця. "Телеграф" вирішив розповісти, на яку дату цьогоріч припадає цей важливий день, що забороняється робити у Страсну п’ятницю і чим таки варто зайнятися цього дня.

Страсна п’ятниця: значення у християнстві

Саме п'ятниця вважається найскорботнішим днем Чистого тижня. Крім того, це найсуворіший день, який має низку заборон. Саме у п’ятницю, згідно з релігійними віруваннями, Ісус Христос здійснив свій шлях на Голгофу і помер на хресті за гріхи людства. Традиційно у цей день християни згадують про його страждання і стараються вести особливо богоугодний спосіб життя.

У церквах цього дня читають 12 уривків з Євангелія, в яких розповідається про події на горі Голгофі. Літургії в цей день не проводяться, а о 15:00 з храму виносять Плащаницю. Увечері — під час другого богослужіння — віряни стоять у храмі з заплаченими свічками, а пізніше Плащаницю обносять навколо храму.

Страсна п’ятниця 2023: дата

Щороку дата Стражденної п’ятниці змінюється, адже вона прив’язана до Великодня. У 2023 році католики (західний обряд) відзначатимуть її 6 квітня, а православні християни (східний обряд) — 14 квітня.

Що не можна робити у Страсну п’ятницю: головні заборони

Під забороною у цей день:

гучні святкування;

співи;

тяжка фізична праця;

робота по дому, шиття/в’язання, прання та інші домашні клопоти;

вживання у їжу м’яса та жирних страв;

робота з гострими предметами, зокрема сокирою, лопатою, сапками тощо;

робота в городі (вважається, що нічого з посадженого цього дня не вродить);

не можна також стригтися.

Що треба зробити у Страсну п’ятницю

Насамперед у цей день варто молитися, просячи від усього серця у Бога прощення за всі скоєні гріхи та свої лихі наміри. Каяття — важлива складова очищення, яке традиційно проходять віряни напередодні Великодня.

У Страсну п’ятницю дозволяється пекти паски. Наші предки вірили, що хліб, спечений цього дня, має цілющі властивості та довго не псується. Одну з випечених цього дня пасочок господині старалися зберегти на весь наступний рік — як оберіг.

Прикмети на Страсну п'ятницю

У цей день з вечірнього богослужіння віряни намагаються донести додому 12 запалених свічок. Їх розставляють по всій оселі і чекають, поки вони догорять — згідно з народними віруваннями, це має залучити щастя, удачу й добробут у домівку.

Не можна у цей день плювати на землю, бо від цієї людини на весь рік відвернуться усі святі.

Є також окреме повір'я для мам: цього дня можна відлучати дитину від грудного вигодовування — тоді малюк цілий рік не хворітиме.

Раніше ми розповідали, коли у 2023 році буде Чистий четвер, а також, що не можна робити в цей день. Він безпосередньо пов’язаний із очищенням — не тільки душевним і тілесним, а й прибиранням у домі та по господарству.