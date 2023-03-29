Урожаю не буде зовсім: рослини, які не слід вирощувати поряд із помідорами

Знання того, що садити поряд з помідорами допоможе вам отримати добрий урожай

Помідор – це найпопулярніший овоч, який на своїй ділянці вирощує кожен городник. Його посадка провадиться навесні. А щоб успішно вирощувати помідори, важливо знати, поряд з якими рослинами їх можна садити, а від яких варто тримати якомога далі.

Поєднання певних рослин дозволяє покращити здоров’я рослин, захистити їх від хвороб і навіть від деяких шкідників, пише santeplus. А ось погана посадка може зашкодити правильному зростанню ваших помідорів.

Що не можна садити біля помідорів

Серед рослин, які слід тримати якомога далі від помідорів, є ті, що належать до сімейства пасльонових. Не варто садити поряд з помідорами картопля, баклажани, перець та кабачки. Ці овочеві рослини сприйнятливі до криптогамних захворювань. Вони можуть легко передати його помідорам. Також не садіть дині поряд з помідорами, оскільки вони схильні до борошнистої роси і таким чином можуть заразити помідори.

Які рослини краще вирощувати поруч із помідорами

Поруч із помідорами рекомендується садити зелену цибулю, базилік або шавлію. Ці ароматичні рослини відлякують білокрилку, яка є паразитом, що вражає томати.

Ви також можете садити помідори з часником, цибулею, салатом чи шпинатом. Ці невисокі рослини не затінять томатні рослини. Крім того, вони не будуть конкурувати з вашими помідорами, тому що вони мають різні потреби в поживних речовинах.

Деякі квіти можуть бути дуже корисними для томатів. Це особливо стосується гвоздик, чорнобривців або індійської троянди. Їхній сильний запах відлякує таких комах, як попелиця, блішки та нематоди, які руйнують коріння томатів.

Раніше "Телеграф" розповідав, як виростити помідори, щоб вони були солодкими. А ще ми писали, якою пряністю зміцнити розсаду томатів.