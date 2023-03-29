Модні стрижки 2023: три стильні варіанти з чубчиком, які підходять усім (фото)

Стильний чубчик вмить приховає усі недоліки й надасть образу трохи загадковості

Якщо хочеться оновити свій образ, можна або доповнити гардероб, або змінити зачіску. І якщо вам більше до вподоби останній варіант, пам’ятайте, що в трендах 2023 року — натуральність, короткі стрижки та чубчики.

Саме тому ми покажемо вам топ-3 стильні зачіски з чубчиками, які будуть у моді цьогоріч. Серед них є варіанти і на коротке, і на довге волосся, тому кожна модниця легко знайде собі щось до смаку, передають "Патріоти України". Зауважимо, що довгий чубчик вважається найуніверсальнішим і прекрасно поєднується з різними стрижками. А ще він відмінно приховує недоліки на обличчі й навіть його візуально омолоджує.

Каскад з чубчиком

Якщо ви — власниця тонкого волосся середньої довжини, то найбільш вдалим варіантом буде каскад із довгим чубчиком. Таке поєднання – справжня знахідка для неслухняного волосся. Таким чином вам вдасться отримати відразу все: і об'єм, і форму.

Піксі з довгим чубчиком

Ця зачіска може докорінно змінити образ. Крім того, вона дуже проста у догляді: піксі не потрібно щодня укладати, а довгий чубчик зробить ваш образ більш жіночним та сучасним.

Драбинка з довгим чубчиком

Цьогоріч у моду повертається також французький чубчик: йдеться про той самий знаменитий рівний довгий чубчик у стилі Бріжит Бардо. Його головна особливість у тому, що він трохи прикриває брови, роблячи акцент на формі обличчя. Цей варіант прекрасно поєднується з різними стрижками — від каре та каскаду до всім відомого боба.

Раніше ми розповідали про наймоднішу стрижку весни 2023 — бокс-боб і показували, як вона виглядає. Цей лаконічний та універсальний варіант зараз набирає шаленої популярності у всьому світі.