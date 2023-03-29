Позбавиться попелиці в саду допоможе один несподіваний продукт: цей овоч є у кожного на кухні

Хімікати можна замінити натуральними інсектицидами

Немає нічого приємнішого, ніж мати вдома красиві, свіжі та здорові рослини! А милуватися пишним та квітучим садом – справжнє задоволення щодня. Однак ненажерливі комахи-шкідники, як попелиця, не завжди дають це зробити. Тому при появі перших небажаних гостей їх потрібно терміново виводити.

На щастя, є різні рішення, щоб відігнати цих комах, пише santeplus. Причому більшість із них натуральні та екологічні, тому вам не потрібно буде вдаватися до агресивної хімії.

Як вивести попелицю з саду

Продукт, який допоможе боротьбі з попелицею, — це часник. Відомий своїм різким запахом, цей овоч багатий на поживні речовини, а також є природним інсектицидом.

Візьміть голівку часнику, розріжте її на зубчики та очистьте їх. Відваріть їх о пів літра води і додайте шкірку. Через 5-10 хвилин процідіть розчин і дайте йому охолонути. Налийте часникову воду в пляшку з розпилювачем та обприскуйте рослини.

Завдяки цьому невеликому природному прийому ви зможете запобігти нишпоренню садових шкідників навколо ваших рослин і, таким чином, дозволити своїм квітам і деревам повноцінно процвітати.

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