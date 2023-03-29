Які овочі можна посіяти у квітні, щоб отримати багатий урожай вже у червні

Ці рослини дуже швидко потішать вас плодами

Клімат у квітні сприятливий для посадки томатів, а також інших овочів, які цінують помірний клімат та сонячне проміння. Щобільше, якщо ви посадите цей овоч у другому весняному місяці, то вже у червні ви отримаєте щедрий урожай.

І ці овочі – це кабачки та горох, пише santeplus. Перед посадкою цих рослин, не соромтеся удобрювати ґрунт, використовуючи гній або компост.

Що можна садити у квітні

Кабачки цвітуть із травня по жовтень, і для цього їм потрібне сонячне світло та помірний клімат. Ґрунт повинен бути дренованим і багатим на гумус. Для вирощування кабачків, додайте компост на дно лунки і посадіть рослини, дотримуючись відстані в один метр між кожною рослиною. Потім утрамбуйте ґрунт і полийте.

Кабачок — рослина, яку легко доглядати. Регулярно видаляйте бур’яни і рясно поливайте рослини в спеку, не змочуючи листя, щоб уникнути вологості, що викликає борошнисту росу. Збирати кабачки можна за два місяці після посіву.

Горох – цей овоч, багатий на мінеральні солі та вітаміни, і має травні властивості. Рослина любить помірний клімат та сонячні промені. Однак, захищайте його від сонця, коли дуже жарко. Що стосується ґрунту, то він повинен бути дренованим, свіжим і нейтральним. Горох не підтримує вапняк.

Сійте горох рядами, дотримуючись відстані між рядами 40 см або 60 см, залежно від сорту. Потім засипте розсаду землею, утрамбуйте її і злегка полийте вапняною водою. Врахуйте, що горох не любить посухи. Регулярно поливайте його, особливо у спекотну погоду.

Раніше "Телеграф" розповідав, коли сіяти помідори на розсаду до висаджування у відкритий ґрунт. Занадто рано робити цього не потрібно, інакше врожаю не бачити.