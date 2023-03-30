Не садіть ці овочі поруч із огірками, інакше врожаю не побачите: добрі та погані сусіди

Ці рослини тільки зашкодять урожаю огірків

Щоб отримати хороший урожай огірків, важливо не тільки знати особливості їхнього вирощування, а й про те, біля яких рослин можна і не можна їх висаджувати. Якщо ви не знали, деякі овочі позитивно впливають на зростання огірків, а деякі категорично не можна садити по сусідству.

Що з овочів можна садити поряд з огірками, а які бажано розмістити на якомога далі, розповідає портал prostoway. Обов’язково скористайтеся цими порадами, якщо хочете влітку зібрати добрий та щедрий урожай.

Що не можна садити біля огірків

Картопля — це культура, яку не можна садити поряд з огірками, бо він погано впливатиме на врожай.

Також, щоб отримати гарний урожай огірків, садіть їх якомога далі від базиліку, адже він уповільнює процес розвитку овочів.

А ось найлютішим "ворогом" огірків вважається часник.

Кращими сусідами по грядці для огірків будуть такі культури: редька, горох, салат, броколі, квасоля, капуста, соняшник, кукурудза та цвітна капуста.

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