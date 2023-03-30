Сукні на всі випадки життя: топ-5 моделей, які мають бути у кожної дівчини (фото)

Найкращі варіанти для того, щоб завжди почуватися комфортно і впевнено

Прийшла весна, тож саме час подбати про свій гардероб: переглянути його й, можливо, трохи оновити. У весняному сезоні 2023 року у трендах будуть 6 базових речей — від тренча та шкіряної куртки до джинсів-скіні й білої блузи, яка стане в пригоді при складанні практично будь-якого стильного образу.

Однак дівчатам потрібно подумати ще й над тим, чи достатньо у них суконь. Стилісти вважають, що для створення універсального базового гардероба потрібно мати 5 моделей на різні випадки. В такому разі ви завжди будете мати що одягнути і на романтичну прогулянку, і на ділову зустріч, і просто на щодень. Які саме сукні мають бути у кожної дівчини, розповідає Ukr.Media.

#1. Маленька чорна сукня

Вічна класика, про яку говорила ще славнозвісна Коко Шанель — без неї просто не обійтися. Темна сукня середньої довжини — базова модель, яку зручно комбінувати з жакетами, різними аксесуарами та взуттям. Маленьку чорну сукню можна носити як з класичними човниками на високих підборах, так і з білими кедами. Головне — аби ця річ на вас ідеально сиділа, тому не економте на цьому пункті.

#2. Сукня-сорочка

Ще один варіант, який поза часом і модними тенденціями: сукня-сорочка — це прекрасний варіант на щодень, коли ти й сама не знаєш, що б це одягнути. Вона теж чудово поєднується з будь-яким взуттям. Крім того, прекрасно виглядає сукня-сорочка і в романтичному образі — просто у цьому разі аутфіт треба доповнити довгими сережками, капелюшком або класичними човниками. А можна використати цей елемент гардероба і для створення спортивного образу, поєднавши його з лосинами або велосипедками, які зараз дуже актуальні.

#3. Сарафан на широких бретелях

Придивіться до моделей зі штучної шкіри, замші або вельвету. Під такий сарафан навесні можна спокійно одягати теплі яскраві колготи, а зверху — блузу чи футболку плюс джемпер або жакет. Такий образ виглядає дуже стильно та жіночно.

Однак, якщо вам хочеться прикувати до себе захоплені погляди, слід зробити трохи інакше: відмовтеся від верхнього шару на сарафан і надіньте капелюх та високі чоботи на плоскій підошві. Так ви виглядатимете просто приголомшливо!

#4. Вечірня сукня

Тут із вибором потрібно бути особливо обережною, адже це має бути наряд, у якому ти почуватимешся просто неперевершено. Це саме та сукня, яка чекає у шафі особливих подій. Вона може бути будь-якою — головне, щоб ця річ підкреслювала плюси твоєї фігури та загалом вписалася у твій стиль. У цій вечірній сукні ти маєш почуватися максимально впевнено.

#5. Трикотажне плаття

Справжня паличка-виручалочка для весняного сезону, коли на вулиці ще досить прохолодно, але все одно хочеться виглядати привабливою. Цю річ можна ефектно поєднати зі шкіряною косухою та важкими черевиками або ж створити чудовий образ, зупинивши свій вибір на сукні-светрі з вузьким ремінцем і лоферами.

Раніше ми розповідали, з чим стильно поєднувати спідницю максі цієї весни. Пропонуємо вам аж 9 луків, серед яких кожна знайде собі щось до душі.