Як прогнати набридливих кротів зі свого городу: топ-3 способи на будь-який смак

Перевірені методи, якими користуються досвідчені дачники-городники

Шкідники, які пробираються до вас на ділянку, можуть заподіяти немалої шкоди. Одними з найнебезпечніших непроханих гостей є щурі — їх потрібно позбуватися максимально швидко, застосовуючи будь-які методи. Однак не набагато приємнішим буде виявити і присутність на городі кротів — це ще ті негідники, які можуть знатно вам все попсувати.

Єдиного ефективного на всі 100% методу їх прогнати немає — зазвичай доводиться пробувати різні трюки аж доки щось не подіє. Тож ми пропонуємо вам три найпопулярніші способи позбутися від кротів на ділянці. Ними ділиться сайт fazenda.

Використайте будильник

Незвичайний, але дуже ефективний спосіб. Нам знадобляться кілька невеличких будильників. Їх налаштовують так, щоб вони дзвеніли кожні кілька годин — по черзі. Після цього будильники кладуть у скляні банки і закручують. Ємності з пристроями закопують у землю у місцях локалізації кротів. Різкі звуки відлякуватимуть цих шкідників і допоможуть прогнати їх з вашої ділянки подалі.

Рослини-відлякувачі

Також можна засадити ділянку рослинами, які дуже не подобаються кротам. Їх відлякуватимуть:

Нарциси – переваги посадки цієї квітки полягає в тому, що їхня коренева система є токсичною для звірків.

– переваги посадки цієї квітки полягає в тому, що їхня коренева система є токсичною для звірків. Чорнобривці — під час зростання вони виділяють у ґрунт речовин, які є природними інсектицидами. В результаті кроти залишаються без харчування і будуть змушені шукати інше місце для проживання.

— під час зростання вони виділяють у ґрунт речовин, які є природними інсектицидами. В результаті кроти залишаються без харчування і будуть змушені шукати інше місце для проживання. Рослини, які відрізняються сильним ароматом, і використовуються у кулінарії — часник, кріп, селера, цибуля, базилік.

Імператорський рябчик — ці тварини дуже не люблять запах цієї рослини з родини лілійних.

— ці тварини дуже не люблять запах цієї рослини з родини лілійних. Бобові культури — горох, сочевиця, квасоля, соя, нут, кормові боби, люпин, арахіс тощо.

Популярні народні способи

Досить ефективними у боротьбі з кротами вважаються:

Гострий перець

Часник

Кавова гуща

Тухлі яйця

Ганчірки, які попередньо змочують мазутом або бензином

Касторове масло

Ці продукти рекомендується поміщати в норки кротів та горбики, які вони залишають після себе. Сильний аромат має відлякати шкідників.

Раніше ми розповідали, як позбутися попелиці раз і назавжди. З цим простим методом кущі уже через два дні будуть, як новенькі.