Саморобний спрей вбиває будь-які бур’яни: знадобляться лише три інгредієнти

Прибрати небажану рослинність на ділянці допоможе один ефективний спосіб

З настанням весни дачники починають приводити до ладу своє подвір’я, де часто потрібно прибрати мох на тротуарній плитці, та ділянку загалом. Важливе завдання – викорчувати всі бур’яни. З цим легко впорається один саморобний спрей.

Розчин із трьох підручних інгредієнтів допоможе позбутися бур’янів на ділянці, пише Express. Цей чарівний спрей видалить небажану рослинність хоч на клумбі, хоч на доріжках.

Найдешевший спосіб прибрати бур’яни — це зробити власний засіб від бур’янів із суміші оцту, солі та рідини для миття посуду. Просто налийте оцет у розпилювач, додайте кілька крапель мийного та щедро присипте сіллю.

Цей домашній рецепт засобу для знищення бур’янів вбиває будь-які садові бур’яни чи рослини. Але пам’ятайте, що він може на деякий час зробити ґрунт трохи кислим. Для досягнення найкращих результатів наносите спрей в сухий день, коли світить сонце, до полудня.

Простий лайфхак працює тому, що оцет є осушувачем, тобто при розпорошенні на поверхню рослини витягує вологу з листя, вбиваючи верхівку. Тоді як кухонна сіль діє ще ефективніше, ніж оцет. Але в жодному разі порошок не повинен потрапляти на довколишні з бур’янами рослини. У свою чергу рідина для миття посуду змушує попередні два компоненти діяти з більшою силою і також руйнує воскову захисну поверхню листя.

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