Що обов’язково потрібно зробити на городі у квітні: без цього жодного врожаю не буде

Справ дуже багато — краще нічого не відкладати

Настала весна, а це означає, що у дачників починається активний робочий сезон. Часу байдикувати немає, особливо якщо ви хочете отримати щедрий урожай зі свого саду та городу. І якраз квітень — це саме той період, коли треба добре попрацювати.

Як зазначає портал prostoway, ті городники, які не полінуються добре попрацювати в квітні, той матиме гарний урожай овочів, зелені, а ще квіти та фрукти. Відразу зазначимо – справ багато.

Що робити у квітні на городі та в саду

Роботи в цей період поділяються на дві категорії – у теплиці та у відкритому ґрунті. Також не потрібно забувати про дерева.

Що ж потрібно робити?

висаджування помідорів, огірків, перцю в теплиці;

посів капусти на розсаду;

висіву в теплиці чорнобривців, айстр, жоржин;

санітарна обрізка та обробка дерев, кущів;

висадження саджанців;

внесення добрив для дерев;

формування грядок для гороху, моркви, буряків;

обробка газону фунгіцидами, якщо є ознаки плісняви.

Також, якщо вистачить сил і буде досить тепла погода, то можна висадити ранні сорти картоплі.

Раніше "Телеграф" розповідав, коли сіяти помідори на розсаду до висаджування у відкритий ґрунт. Занадто рано робити цього не потрібно, інакше врожаю не бачити.