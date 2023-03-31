Що обов’язково потрібно зробити на городі у квітні: без цього жодного врожаю не буде
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Справ дуже багато — краще нічого не відкладати
Настала весна, а це означає, що у дачників починається активний робочий сезон. Часу байдикувати немає, особливо якщо ви хочете отримати щедрий урожай зі свого саду та городу. І якраз квітень — це саме той період, коли треба добре попрацювати.
Як зазначає портал prostoway, ті городники, які не полінуються добре попрацювати в квітні, той матиме гарний урожай овочів, зелені, а ще квіти та фрукти. Відразу зазначимо – справ багато.
Що робити у квітні на городі та в саду
Роботи в цей період поділяються на дві категорії – у теплиці та у відкритому ґрунті. Також не потрібно забувати про дерева.
Що ж потрібно робити?
- висаджування помідорів, огірків, перцю в теплиці;
- посів капусти на розсаду;
- висіву в теплиці чорнобривців, айстр, жоржин;
- санітарна обрізка та обробка дерев, кущів;
- висадження саджанців;
- внесення добрив для дерев;
- формування грядок для гороху, моркви, буряків;
- обробка газону фунгіцидами, якщо є ознаки плісняви.
Також, якщо вистачить сил і буде досить тепла погода, то можна висадити ранні сорти картоплі.
Раніше "Телеграф" розповідав, коли сіяти помідори на розсаду до висаджування у відкритий ґрунт. Занадто рано робити цього не потрібно, інакше врожаю не бачити.