Урожай збільшиться в чотири рази мінімум: корисні поради, як виростити багато полуниці

Для посадки полуниці варто вибирати сонячне місце

Щоб вирощувати полуницю, не потрібно бути професійним садівником. Головне періодично рослину удобрювати та контролювати вологості ґрунту, щоб забезпечити хороший урожай ягід. Однак, якщо ви хочете, щоб кущі вашої полуниці плодили, є ще кілька нюансів.

Як зазначає портал santeplus, дотримуючись всього двох порад, ви зможете зібрати якнайбільше полуниці. Урожай цих смачних червоних ягід збільшиться щонайменше в чотири рази. Що ж робити?

Як збільшити врожай полуниці

Мульчуйте полуницю, щоб отримати велику кількість ягід

Щоб мати велику кількість полуниці, може бути важливим мульчування. Цей процес полягає у покритті землі матеріалами органічного чи пластичного походження. Залежно від обраного матеріалу метою мульчі є звільнення від бур’янів, регулювання температури та вологості ґрунту, скорочення поливу, харчування ґрунту або навіть стимулювання утворення пагонів. Зазначимо, що полуниця віддає перевагу подрібненій деревині і ґрунту для горщиків.

Видаляйте відмерле листя, щоб сприяти росту полуниці

Після збирання врожаю полуницю необхідно обрізати. Необхідно буде зрізати сухе листя, а також мертве листя та видалити столони. Листя може переносити хвороби і містити кілька паразитів. Тому, коли ви видалите це непотрібне листя, не використовуйте у своєму компості.

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