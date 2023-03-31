Ось що треба зробити навесні, щоб ремонтантна полуниця рясно плодоносила влітку

Високу врожайність полуниці забезпечить лише одна процедура

Кожен дачник, який садить цю солодку ягоду, хоче отримати перший урожай полуниці якомога раніше. Це цілком реально і з ремонтантною полуницею — сортом, який отримав свою назву за здатність давати кілька врожаїв на рік.

Розповідаємо, що треба зробити навесні, щоб улітку у ремонтантної полуниці було рясне плодоношення, а ягоди були з яскравішими смаковими якостями. Все, що потрібно зробити, провести одну нескладну процедуру. Про це пише Ukr.Media.

Про яку процедуру йдеться

Ремонтантну полуницю рекомендується піддати важливій процедурі виламування весняних квітконосів. Завдяки цьому вдасться запобігти першому (ранньому) плодоношенню, тобто рослина "заощадить" сили і отримає більше можливостей для більш повноцінного розвитку. Другий процес формування плодів стане дуже інтенсивним, і самі ягоди зростатимуть великими, здоровими та солодкими.

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