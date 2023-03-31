Огірки та помідори в одній теплиці рости не будуть: агрономи розповіли, чи правда це

Виявляється, головна проблема вирощування цих культур у теплиці зовсім не в цьому

Розподіляючи на своїй ділянці місце під різні культури, потрібно бути дуже обережними й завжди пам’ятати про головне правило сівозміни, яке для багатьох рослин передбачає заборону саджати їх на тому ж місці два сезони поспіль. Крім того, важливо пам’ятати і про сусідство рослин, адже деякі культури між собою абсолютно несумісні.

Наприклад, багато дачників впевнені, що садити поряд огірки й томати не варто, адже так можна погубити врожай обох цих культур. Та чи дійсно це так? Відповідь на це питання знає Ukr.Media.

Оскільки у більшості дачників на ділянці встановлений зазвичай всього один парник, можливості оперувати вільним простором, розсаджуючи конкуруючі рослини достатньо далеко одна від одної, у них просто немає. Але у випадку з огірками та помідорами це не проблема, упевнені агрономи. Спеціалісти вважають твердження, що ці культури не приживуться разом і даватимуть менший урожай, якщо будуть рости поряд, міфом. Звісно, їх краще вирощувати на деякій відстані одна від одної, проте сусідство в теплиці проблемою для них не буде.

Набагато більше шкоди власник завдасть собі, якщо не буде вчасно провітрювати теплицю, переконані фахівці. Коли надворі стає гаряче, за цим потрібно стежити особливо пильно, адже рослини просто "згорять".

Раніше ми розповідали про дві рослини, які погублять вам весь урожай. Їх точно не варто садити біля інших культур, адже врожаю ви можете просто не дочекатися.