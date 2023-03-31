Які овочі, фрукти та квіти садять у квітні: перелік найменш вибагливих

Цього місяця деякі рослини можна висаджувати у відкритий ґрунт

З квітня у дачників на ділянці додається справ, адже вже багато овочів можна сіяти й у відкритий ґрунт, й на розсаду. Крім того, цього місяця потрібно приділити увагу плодовим деревам і деяким чагарникам. А ще можна висадити невибагливі у догляді квіти й трави.

Які рослини можна садити у квітні? Докладніше про список робіт городника цього місяця розповідає видання Express.

Що посадити у квітні

Овочі

У квітні садівники можуть почати вирощувати в приміщенні селеру, кучеряву і карликову квасолю, кабачок, гарбуз, солодку кукурудзу. У той час як на відкритому повітрі можна садити артишоки, мангольд, цикорій, кольрабі, самфір та зелену цибулю.

Фрукти

За словами досвідчених дачників, квітень — це догляд із великою кількістю добрив й обробок. Можливо, вам буде корисно записати дати підгодівлі та обрізки тих же плодових дерев і прикріпити записку до рослини, щоб було легше відстежувати необхідні маніпуляції протягом року. Крім того, цей місяць — гарний час, щоб накрити кущі полуниці укривним матеріалом. Це спонукає полуницю плодоносити раніше.

Трави

До квітня ризик заморозків зменшився, тому дачники можуть почати висаджувати трави на свіжому повітрі. Наприклад, спробуйте виростити лаванду та ромашку. Також готова до висадки салатна зелень, такі як рукола і петрушка.

Раніше "Телеграф" розповідав, які овочі сіють у квітні, щоб отримати ранній урожай на початку літа. А ще ми писали, як вибрати сусіда за грядкою для популярних культур на городі.