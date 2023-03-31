Шість міфів про вирощування томатів: таким "добривом" ви тільки занапастите плоди

Томати не дадуть вам урожаю, якщо дотримуватиметеся шкідливих порад

Помідори – популярна культура на городі, що потребує особливого догляду. Досвідчені дачники удобрюють томати, щоб культура зростала краще. Але часто можуть допускати поширені помилки.

Варто звернути увагу щонайменше на шість частих міфів, пов’язаних із вирощуванням томатів. Докладніше про це пише видання Express.

Міф №1. Аспірин робить помідори стійкими до шкідників

Можливо, ви чули пораду про те, що пара таблеток аспірину, змішані з водою, чудові ліки від усіх хвороб для помідорів. Однак це не так. Так, саліцилова кислота дійсно корисна для овочів, але аспірин містить не тільки цю хімічну речовину, а й інші, токсичні для томатів.

Міф №2. Вершинній гнилі на томатах запобігає яєчній шкаралупі

Вершинна гнилизна квіток викликається дефіцитом кальцію, а яєчна шкаралупа містить кальцій. Але кальцій, необхідний помідорам, вже є у ґрунті, тому яєчна шкаралупа нічого не робить для рослини.

Міф №3. Томатам потрібно багато поливу, щоб плоди були соковитими

Цей міф неймовірно помилковий, тому що надто багато води може призвести до хвороб і спричинити кореневу гниль. Поливати помідори потрібно кожні чотири-п’ять днів та рідше під час весняних дощів. Приділяйте увагу корінням, оскільки вони ростуть протягом усього сезону.

Міф №4. Помідори необхідно обрізати, щоб одержати хороші плоди

Незважаючи на те, що багато хто стверджує, що обрізка необхідна для вирощування найкращих томатів, це необов’язковий захід. Обрізка пасинків (якщо йдеться про кут 45 градусів між стеблом рослини та стеблом листя) призведе до меншої кількості плодів, хоча й вони будуть більшими.

Міф №5. Не зривайте плоди з гілки, поки вони повністю не дозріють

Це міф, згідно з яким люди думають, що тільки у дозрілих томатів хороший смак. Направду, смак формується, коли помідор наполовину зелений, а наполовину рожевий.

Міф №6. Англійська сіль – гарне добриво

Англійська сіль – це, власне, сульфат магнію. Магній необхідний для здорового росту, але помідорам потрібно багато інших важливих поживних речовин. Сіль не забезпечує достатньої кількості мінералів, таких як азот, калій та фосфор, необхідних для вирощування хороших рослин томатів.

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