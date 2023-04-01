Вербна неділя 2023: сильні молитви про злагоду у сім’ї та захист дітей
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Вважається, що всі ці молитви мають особливу силу саме у Вербну неділю
Вхід Господній до Єрусалиму або ж Вербна неділя — важливе християнське свято, яке відзначають рівно за тиждень до Великодня. У 2023 році віряни західного обряду святкуватимуть його 2 квітня, а східного — 9 квітня.
У цей особливий день (або ж напередодні ввечері) люди йдуть до храмів освячувати вербу. А ще цього дня батьки моляться за своїх дітей і вважається, що на Вербну неділю ця молитва має особливу силу. Також у цей день у Господа просять здоров’я, благополуччя та мир у власному домі. Як правильно молитися на Вербну неділю і які молитви при цьому читати, розповідає "Телеграф".
Сильна молитва про дітей, яка читається у Вербну неділю
"Всемогутній Боже! Вручаю своїх дітей Твоїй могутній опіці й охороні! Бережи їх, Господи, від усього, що може заподіяти шкоду їх здоров’ю, або наразити їх на небезпеку смерті. Але передовсім молю Тебе, найліпший Отче, бережи їх від небезпек, що загрожують їх душі. Відвертай, Боже, своєю всемогучою рукою від моїх дітей усе те, що може мати лихий вплив на їх невинне серце, або стати для них нагодою до злого. Бережи, Боже, моїх діточок від гріха! Пошли, молю Тебе, своїх святих Ангелів, щоб стерегли їх на дорозі життя. Всемогутній Боже й Отче, переведи щасливо моїх дітей через усі туземні небезпеки та бурі й дай, щоб вони дійшли щасливо до пристані спасіння. Амінь."
Молитва на освячення верби
"Благословляються і освячуються верби та гілки ці окропленням води цієї святої, в ім’я Отця і Сина та Святого Духа. Амінь".
Молитва для освячення верби вдома
"Господи Боже наш, що сидиш на херувимах, Ти підніс силу Твою
І послав Єдинородного Сина Твого,
Господа нашого Ісуса Христа, спасти світ хрестом,
Погребінням і воскресінням Своїм –
Його, що прийшов до Єрусалима
На вільні страждання, сьогодні люди,
Які сидять у темряві й тіні смертній, зустріли,
Взявши, як знамено воскресіння, віття дерев і віття пальми.
Сам, Владико, збережи й охорони і нас,
Що віття це за прикладом тих
У цей передсвятковий день несемо в руках.
Щоб, як ті народи й діти викликували Тобі:
Осанна! – так і ми в піснях і співах духовних
Досягли животворчого триденного воскресіння
В Тому Самому Христі Ісусі, Господі нашім.
З Ним Ти благословенний з Пресвятим і Благим,
І Животворчим Твоїм Духом нині і повсякчас, і на віки віків".
Молитва у Вербну неділю
"Сьогодні зібрала нас благодать Господня, його сила і твердість. Я, раб Божий (ім'я, дане при хрещенні), повторюю твій шлях, як Ти сказав: "Дам я Пасху з учнями моїми".
За шість днів до дня того, відвідав Ти Віфанію. Дай же, Ісус Христос, спокій і щастя віруючим у цей день, з тією твердістю духу, з якою наказав Ти: "Лазаре, прийди" за шість днів до Пасхи і воскрес Лазар.
Ти в'їхав у місто на молодому віслюку і звернув своїм виглядом невіруючих на віруючих, грішників на благодійників. Язичники стали вмить слухняними християнами, варто було Тобі з'явитися у них на очах.
За Тобою ввійдемо і ми, віруючі християни, в новий Єрусалим і від мови Церква з пророком Захарією прокажемо, що прийшло граду цьому спасіння в Твоєму обличчі.
Христосе, Тобі віддаю я свої молитви. Побач любов до себе, що виходить із людських сердець, та не залиш нас, дітей своїх і послідовників, скорботі земної, в пастці Диявола.
Дай нам силу прощення і милосердя, дозволь досягти радості свята святого Великодня і зустріти цей веселий день, оспівуючи і прославляючи Тебе, Твого Батька і Святий Дух Твій. Відтепер нехай будуть душі наші від гріха очищені.
Славимо ми царство Твоє небесне і батька Твого, Господа Бога, нехай буде воно вічно, Амінь".
Раніше ми розповідали, коли цьогоріч відзначатимуть Великдень католики та православні християни. А ще — пояснювали, чому християни західного обряду відзначать Великдень трохи раніше.