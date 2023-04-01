Вербна неділя 2023: сильні молитви про злагоду у сім’ї та захист дітей

"Сьогодні зібрала нас благодать Господня, його сила і твердість. Я, раб Божий (ім'я, дане при хрещенні), повторюю твій шлях, як Ти сказав: "Дам я Пасху з учнями моїми".

За шість днів до дня того, відвідав Ти Віфанію. Дай же, Ісус Христос, спокій і щастя віруючим у цей день, з тією твердістю духу, з якою наказав Ти: "Лазаре, прийди" за шість днів до Пасхи і воскрес Лазар.

Ти в'їхав у місто на молодому віслюку і звернув своїм виглядом невіруючих на віруючих, грішників на благодійників. Язичники стали вмить слухняними християнами, варто було Тобі з'явитися у них на очах.

За Тобою ввійдемо і ми, віруючі християни, в новий Єрусалим і від мови Церква з пророком Захарією прокажемо, що прийшло граду цьому спасіння в Твоєму обличчі.

Христосе, Тобі віддаю я свої молитви. Побач любов до себе, що виходить із людських сердець, та не залиш нас, дітей своїх і послідовників, скорботі земної, в пастці Диявола.

Дай нам силу прощення і милосердя, дозволь досягти радості свята святого Великодня і зустріти цей веселий день, оспівуючи і прославляючи Тебе, Твого Батька і Святий Дух Твій. Відтепер нехай будуть душі наші від гріха очищені.

Славимо ми царство Твоє небесне і батька Твого, Господа Бога, нехай буде воно вічно, Амінь".