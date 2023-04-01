Перше сонячне затемнення 2023 року: коли станеться і як вплине на знаки Зодіаку

Прийдешнє сонячне затемнення вважається гібридним

У квітні відбудеться перше сонячне затемнення 2023 року. Астрологи вважають, що ця небесна подія може кардинально впливати на знаки Зодіаку, називають цей період хаотичним та мінливим.

Про дату першого сонячного затемнення у 2023 році та його значення дізнайтесь у матеріалі "Телеграф". На четвірку зодіакальних представників очікують, за прогнозом астрологів, особливо помітні трансформації в житті.

Сонячне затемнення 20 квітня 2023 року: дата і час

Це астрономічне явище має на увазі, що Місяць повністю або частково закриває Сонце на нетривалий період. Дата першого сонячного затемнення у 2023 році: четвер 20 квітня о 6:17 за київським часом. Йдеться про гібридне сонячне затемнення, оскільки воно змінюється з повного на кільцеподібне. Саме такий шлях проходить місячна тінь, падаючи на поверхню Землі.

Чи буде видно сонячне затемнення 20 квітня 2023 року в Україні? На жаль, ні, навіть частково. Спостерігати за астрономічним явищем можуть такі регіони: Південна/Східна Азія, Австралія, Тихий океан, Індійський океан, Антарктида. Тим не менш, є можливість подивитися сонячне затемнення 20 квітня онлайн завдяки онлайн-трансляції на Youtube.

Значення сонячного затемнення 20 квітня

Як пише popsugar, період сонячних затемнень характеризується надсильною енергією, викликає приголомшливі зрушення та серйозні зміни, які можуть сприяти зростанню. Перший сезон затемнень 2023 року розпочнеться у четвер, 20 квітня, сонячним затемненням і молодиком у вогненному знаку Овна.

Астрологи відзначають, що сонячні затемнення багато в чому пов’язані із самопізнанням. Зрештою, в астрології Сонце відповідає за внутрішню ідентичність та уявлення про себе, а Місяць керує емоціями й інтуїцією. Тому коли місяць відкидає тінь на сонці, ви можете примиритися з тим, як ви бачите себе. Повсякчас ви можете усвідомити, що настав час вибрати новий шлях.

Коли справа доходить до затемнення 20 квітня, люди, які перебувають у будь-якому з кардинальних знаків — Овні, Раку, Терезах та Козерозі — відчують його більше за інших. Гороскоп на сонячне затемнення для цих знаків Зодіаку обіцяє багато цікавого.

Вплив квітневого сонячного затемнення на знаки Зодіаку

Овен

Це сонячне затемнення підштовхне до розуміння вашого особистого бренду та ідентичності. Ви будете надихнуті, можливо, з’явиться енергія для різних починань. Настав час зробити щось важливе для вашого життя. Ви можете опинитися в центрі уваги, представити новий проєкт або зробити крок до серйозних змін в особистому житті. У період затемнення необхідно позбавитися всього, що більше не служить вам і не дає можливості.

Рак

Сонячне затемнення 20 квітня припадає на ваш 10-й будинок кар’єри, Рак, тож будьте готові розпочати новий етап у своєму професійному житті. У дні, що передують цій місячній події, ви можете відчути, що вас підштовхують до того, щоб взяти на себе велику відповідальність або керівну роль. Ви навіть можете отримати додаткову увагу з боку начальства. З 25 березня Марс, планета енергії, розпалить ваші бажання, найбільші мрії та імпульси. Це затемнення присвячене діям, які можуть призвести до заслуженого визнання.

Терези

З сонячним затемненням, що активує ваш сьомий будинок партнерства, ви опинитеся на порозі захопливого нового розділу стосовно спілкування. Йдеться не лише про любовні стосунки. Якщо цей момент не пов’язаний із серйозним етапом у сімейному житті, то є ймовірність розпочати новий бізнес разом із колишнім колегою або почати більш тісно співпрацювати зі своїм босом. Можливо, ви також поміркуєте про те, як краще збалансувати свої особисті цілі та почуття власної гідності у відносинах з партнером. Затемнення знаменує ваше особисте і пов’язане з партнерством зростання.

Козеріг

Сонячне затемнення припадає на ваш четвертий будинок сімейного життя, а це означає, що ця подія висуває на перший план нову сюжетну лінію, що стосується вашого емоційного добробуту і роду. Це затемнення дає можливість по-новому подбати про себе, що може бути результатом зцілення, яке ви, можливо, раніше відкладали на другий план, але тепер готові це зробити. Внутрішні зміни, які ви готові втілити, можуть призвести до задовільних трансформацій та зрушень, пов’язаних із масштабними планами із заробляння грошей.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що приготував знакам Зодіаку фінансовий гороскоп на квітень-2023. Сонячне затемнення вплине на кар’єрну сферу життя деяких зодіакальних осіб.