Коли Великдень та Благовіщення: календар церковних свят на квітень

Незабаром розпочнеться цикл великодніх дат

У квітні 2023 року випадає низка важливих святкових дат, у тому числі церковних. Найголовніше свято другого весняного місяця – Великдень, який католики та православні відзначають у різні дні.

Які церковні свята чекають на українців у квітні-2023 дізнайтесь у календарі "Телеграфа". Нагадаємо, що у зв’язку з дією військового стану в Україні додаткових вихідних днів не передбачено.

Церковний календар на квітень 2023

Основні церковні свята у календарі на квітень

Головні церковні свята у квітні 2023 року

7 квітня — Благовіщення Пресвятої Богородиці.

— Благовіщення Пресвятої Богородиці. 9 квітня — Вербна неділя (Вхід Господній до Єрусалиму).

— Вербна неділя (Вхід Господній до Єрусалиму). 10 квітня — Великий понеділок (відкриває Страсний тиждень).

— Великий понеділок (відкриває Страсний тиждень). 11 квітня — Великий вівторок.

— Великий вівторок. 12 квітня — Велика середа.

— Велика середа. 13 квітня – Чистий четвер.

14 квітня — Страсна п’ятниця.

— Страсна п’ятниця. 15 квітня – Лазарєва субота.

– Лазарєва субота. 16 квітня – Великдень (Воскресіння Христове).

– Великдень (Воскресіння Христове). 25 квітня – Радониця.

Раніше "Телеграф" розповідав про традиції святкування Вербної неділі, яка настає за тиждень до Великодня. Віряни повинні освячувати гілочки верби та зберігати їх особливим чином. Також ми повідомляли, у чому особливості Страсної п’ятниці та що заборонено робити цього дня.