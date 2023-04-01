Рус

Коли Великдень та Благовіщення: календар церковних свят на квітень

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Найважливіше свято квітня – Великдень
Найважливіше свято квітня – Великдень. Фото Телеграф

Незабаром розпочнеться цикл великодніх дат

У квітні 2023 року випадає низка важливих святкових дат, у тому числі церковних. Найголовніше свято другого весняного місяця – Великдень, який католики та православні відзначають у різні дні.

Які церковні свята чекають на українців у квітні-2023 дізнайтесь у календарі "Телеграфа". Нагадаємо, що у зв’язку з дією військового стану в Україні додаткових вихідних днів не передбачено.

Церковний календар на квітень 2023

Церковні свята у квітні 2023
Основні церковні свята у календарі на квітень

Головні церковні свята у квітні 2023 року

  • 7 квітня — Благовіщення Пресвятої Богородиці.
  • 9 квітня — Вербна неділя (Вхід Господній до Єрусалиму).
  • 10 квітня — Великий понеділок (відкриває Страсний тиждень).
  • 11 квітня — Великий вівторок.
  • 12 квітня — Велика середа.
  • 13 квітня – Чистий четвер.
  • 14 квітня — Страсна п’ятниця.
  • 15 квітня – Лазарєва субота.
  • 16 квітня – Великдень (Воскресіння Христове).
  • 25 квітня – Радониця.

Раніше "Телеграф" розповідав про традиції святкування Вербної неділі, яка настає за тиждень до Великодня. Віряни повинні освячувати гілочки верби та зберігати їх особливим чином. Також ми повідомляли, у чому особливості Страсної п’ятниці та що заборонено робити цього дня.

Теги:
#Календар #Квітень #Великдень