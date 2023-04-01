Коли Великдень та Благовіщення: календар церковних свят на квітень
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Незабаром розпочнеться цикл великодніх дат
У квітні 2023 року випадає низка важливих святкових дат, у тому числі церковних. Найголовніше свято другого весняного місяця – Великдень, який католики та православні відзначають у різні дні.
Які церковні свята чекають на українців у квітні-2023 дізнайтесь у календарі "Телеграфа". Нагадаємо, що у зв’язку з дією військового стану в Україні додаткових вихідних днів не передбачено.
Церковний календар на квітень 2023
Головні церковні свята у квітні 2023 року
- 7 квітня — Благовіщення Пресвятої Богородиці.
- 9 квітня — Вербна неділя (Вхід Господній до Єрусалиму).
- 10 квітня — Великий понеділок (відкриває Страсний тиждень).
- 11 квітня — Великий вівторок.
- 12 квітня — Велика середа.
- 13 квітня – Чистий четвер.
- 14 квітня — Страсна п’ятниця.
- 15 квітня – Лазарєва субота.
- 16 квітня – Великдень (Воскресіння Христове).
- 25 квітня – Радониця.
Раніше "Телеграф" розповідав про традиції святкування Вербної неділі, яка настає за тиждень до Великодня. Віряни повинні освячувати гілочки верби та зберігати їх особливим чином. Також ми повідомляли, у чому особливості Страсної п’ятниці та що заборонено робити цього дня.