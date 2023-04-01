Чим підгодувати буряки при посадці: смачні та здорові овочі буде нікуди складати

Підживлення для буряків ви зможете з легкістю приготувати самі

Буряк – один з невибагливих у вирощуванні овочів. Але щоб коренеплоди виросли великими, здоровими та солодкими, потрібно приділити час підживленню. Внести добрива досвідчені дачники радять вже під час посадки.

Суміш-підживлення легко зробити в домашніх умовах, щоб додати до ґрунту перед посівом буряків. Докладніше про це пише Ukr.Media.

Так, рекомендується перед посадкою замочити насіння буряка, щоб прискорити появу сходів. Важливо не надто поглиблювати буряки (3-4 см достатньо). Грядки можна розміщувати на відстані 30-40 см.

Чим удобрюють буряк? Досвідчені городники використовують для підживлення рослин калійні добрива. Це може бути сульфат калію чи калійна сіль.

Щоб точно отримати розкішний урожай коренеплодів, проведіть підживлення перед посівом, додавши добрива у лунку. Для цього на кожен "квадрат" внесіть суміш з:

3 кг компосту,

500 г деревної золи,

40 г суперфосфату,

20 г аміачної селітри.

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