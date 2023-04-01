Навіщо картоплю надрізають перед посадкою: секрет, про який ніхто не говорить вголос

Цим методом зазвичай користуються досвідчені дачники

Уже незабаром настане час саджати картоплю. Дуже важливо при цьому правильно розрахувати глибину посадки, аби бульби швидко проросли і дали гарний врожай. Однак не менш важливо при цьому і правильно підготувати картоплю до висаджування.

Деякі дачники перед посадкою спеціально надрізають картоплю. Цей метод має назву кербовка. Однак, чим саме він корисний? Цей секрет розкриває Ukr.Media.

Навіщо надрізати картоплю перед висадкою

Виявляється, надрізи на бульбах дозволяють розбудити сплячі бруньки. А чим більше їх прокинеться, тим більше паростків пустить кожна картоплина. Це, своєю чергою, означає, що й урожай з одного куща значно збільшиться. Більш того, якщо всі паростки розвиватимуться більш-менш однаково, то дрібної картоплі у вас бути просто не повинно.

Найкраще для цього методу обирати бульби, на яких багато вічок. Але якщо їх немає, то надрізи треба зробити у верхній і нижній частині картоплини. Тільки зважайте, що у нижній частині бруньок зазвичай мало, а ті, що є, не завжди прокидаються, тож знизу бульбу потрібно надрізати над вічками. Глибина надрізу має становити 0,5-0,7 см.

Кільцювання — ще один метод надрізання картоплі перед посадкою

Якщо ж ви не хочете "гратися" з надрізами зверху чи знизу, то просто надрізайте картоплину посередині. Глибина надрізу повинна бути до 1 см. Це і називають кільцюванням картоплі.

Обидва методи дають приблизно однаковий результат. Втім, потрібно пам'ятати, що кербовку виконують не пізніше як за місяць до висадки картоплі, а надрізи в обох випадках краще обробляти золою, аби посадковий матеріал нічим не інфікувався.

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