Як доглядати помідори, щоб були великими і соковитими: три хитрощі

Обприскуванням не обійтися

Будь-якому дачнику хочеться похвалитися перед сусідами великим урожаєм великих та смачних помідорів. Однак не у всіх так виходить, тому що проблема може полягати не лише у несприятливих погодних умовах, а насамперед у неправильному догляді за культурою.

При неправильному вирощуванні томатів рослина може засмутити в найневідповідніший момент: вона може перестати рости, плодоносити, скрутити листя і захворіти. Щоб мінімізувати подібні ризики, необхідно дотримуватись трьох правил вирощування помідорів. Про це пише bb.lv.

1. Обприскування

Обприскувати рослину можна слабким розчином борної кислоти під час цвітіння другої та третьої квіткових кистей. Також помідори можна полити корисним аптечним засобом, про який ми писали раніше.

2. Струшування томатів

Щоб допомогти помідорам якнайшвидше запилитись, слід двічі на день тихенько струшувати кисті томатів.

3. Сильні корені

Міцна коренева система забезпечить якісне плодоношення. Для цього не забувайте мульчувати ґрунт і підгортати рослини.

Раніше "Телеграф" писав, які культури можна сіяти після помідорів. Оскільки томати окислюють ґрунт, його потрібно засівати правильними рослинами.