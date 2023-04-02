Сильна молитва за мир, яку читають у Вербну неділю (текст)

У цей день така молитва наділяється особливою силою

Вербна неділя — одне з важливих християнських свят, яке відзначають рівно за тиждень до світлого Великодня. У цей день заведено йти до храму на службу та освячувати вербу. Як це правильно зробити навіть вдома, якщо у вас немає змоги піти до церкви, ми розповідали раніше.

Важливо у цей день і молитися. Найперше — за мир, адже вважається, що саме на Вербну неділю ця особлива молитва має найбільшу силу. Якими словами просити у Господи миру у день його входження до Єрусалиму, розповідає "Телеграф".

Молитва за мир

"Господи Боже наш, сильний і міцний у битві, Тебе на допомогу, недостойні, закликаємо і смиренно молимо: прости милостиво руку Твою і покрий країну нашу від війни, лихоліття та страждань. Не на лук свій сподіваємось, і не зброя наша врятує нас, але про Твою всемогутню допомогу благаємо: збережи Вітчизну нашу у світі, пом’якшити милістю Твоєї серця ворогів очерствілі, злі наміри їх відверни, молимося Тобі, Великодержавний Царю, вислухай нас і помилуй. Поглянь із небес, Владико, і не дай ворогам нашим меч свій підняти, і лук свій натягнути, щоб вразити нас — бідних рабів Твоїх, що славлять тебе православно. Незабаром змінюй скорботу нашу на радість, а біду на твердий світ. Не допусти страждань матерів і сліз дитячих, а їхні молитви за нас грішних і непотрібних прийми як кадило запашне перед Престолом величності Твоєї, підносячи Україні наш мир і спокій. Сердечно молимося Тобі, Благодійнику Милостивий, вислухай нас і помилуй. Амінь".

Раніше ми розповідали, як помолитися за своїх дітей на Вербну неділю. Також цього дня християни звертаються до Бога із проханням про мир у домі та просять добробуту для власної сім’ї.