Як уберегти рослини від слимаків і равликів без хімікатів: геніальний трюк досвідчених садівників

Для запобігання небажаних гостей знадобиться абсолютно натуральний матеріал

Ваші старання на ділянці можуть бути марними, якщо рослини знищать шкідники. Часта проблема в саду — слимаки та равлики, яких не завжди просто позбутися. Тому краще запобігти небажаним гостям.

Як позбутися слимаків та равликів на дачі без використання хімікатів? Детальніше розповів експерт із садівництва Монті Дон у коментарі Express.

Слимаки та равлики можуть завдати шкоди саду, особливо у весняні й літні місяці, поїдаючи рослини і врожай. Збитки не обмежуються листям, шкідники також харчуються фруктами, не проти посмакувати полуницею та помідорами.

За словами садівника, відлякати слимаків і равликів можна без зайвих хімічних речовин. По-перше, він радить заохочувати появу у саду широкого кола хижаків. Дрозди, жаби, жуки, багатоніжки, землерийки та їжаки "з’їдять" вашу проблему зі шкідниками.

По-друге, проти равликів і слимаків спрацюють гострі або шорсткі текстуровані поверхні. Найпростіші варіанти – додавання подрібненої яєчної шкаралупи або гравійної суміші навколо основи рослин, це може стати чудовим бар’єром.

Яєчна шкаралупа діє як стримувальний фактор лише тоді, коли вона чиста та суха, тому важливо прибирати її, коли на вулиці волого. При очищенні яйця постарайтеся видалити внутрішню оболонку й промийте, якщо це необхідно.

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