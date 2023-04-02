Три садові рослини, які потрібно обрізати у квітні: так вони підуть у зріст

Завдяки своєчасному обрізанню квіти чудово розпускаються до літа

Навесні досвідчені садівники проводять обрізання плодових дерев, деяких чагарників та квітів. У квітні такої процедури також потребує ряд рослин. Це необхідно для їхнього зростання влітку.

Як пише видання Express, навесні потрібно обрізати три рослини – камелію, фуксію та гортензію. Дачники рекомендують робити це саме у квітні.

Є багато рослин, які потребують обрізки у весняні місяці. Це стимулює ріст і більшу кількість квіток у майбутньому вегетаційному періоді.

Камелія

Камелії легко вирощувати, вони ідеально підходять для контейнерів, що робить їх дуже привабливими для садівників. Садівники повинні обрізати ці квіти лише тоді, коли вони відцвітуть, та на рослинах, яким не менше трьох років. Не потребують обрізки для стимулювання цвітіння, проте деякі з них можуть досягати великої висоти, якщо їх не обрізати. Якщо ваш простір обмежений, і квіти починають здаватися трохи високими, можливо, настав час скористатися секатором. Щоб обрізати рослини, видаліть всі стебла, що переросли з центру, можна надати форму за своїм смаком.

Фуксія

Морозостійкі фуксії — відмінна рослина для вирощування в саду, їх чудовий колір може зберігатися навіть восени. Добре ростуть у контейнерах та квітниках, якщо вирощуються на сонці або у півтіні. Фуксії можна обрізати у квітні, поки минув ризик заморозків. Можливо, фуксії доведеться обрізати до рівня землі. Це стимулює розвиток, щоб улітку ви насолоджувалися буйним цвітінням. Рекомендується мульчувати ці рослини після обрізки, щоб зберегти вологу, а також покращити ґрунт.

Гортензія

Цю квітку радять обрізати у першій половині весни. Однак плетисту гортензію обрізають після цвітіння влітку, тому обов’язково перевірте, який сорт у вас. Обрізка гортензій допомагає запобігти їхній здерев’яненню, а також стимулює рослину до сильного росту і рясного цвітіння.

Раніше "Телеграф" писав, які квіти можна висадити навесні. Є кілька варіантів, що не потребують складного догляду.