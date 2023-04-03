Оксамитові нігті знову у тренді: як виглядає модний манікюр весни 2023 (фото)

Шикарний дизайн, який має неперевершений вигляд і на довгих, і на коротких нігтях

Всі ми знаємо, що мода — штука циклічна, тому час від часу старі тренди знову повертаються у наше життя. Часом — трохи видозмінені, а часом — точно в такому ж вигляді, як і багато років тому. Цьогоріч з минулого повернулися леопардовий принт, металік, взуття на танкетці та інші тренди, які в 2023-му будуть на піку моди. Але це не все: яскраво заявляють про себе зараз і деякі варіанти манікюру, про які всі вже давно забули.

Одним із них навесні цього року став так званий "оксамитовий манікюр". Як виглядають такі нігті і кому вони будуть личити, розповідаємо і показуємо далі.

Оксамитові нігті: що це за манікюр

Оксамит завжди був символом розкоші та багатства — свого часу нарядами з цього матеріалу любили хизуватися монархи та знать. Ця тканина дуже приємна на дотик та ще й прекрасно виглядає, приковуючи до себе погляди. Саме через це не дивно, що в певний момент цю фактуру вирішили використати у роботі й майстри нейл-арту.

Оксамитовим цей вид манікюру називають через те, що завдяки нанесенню на нігтьову пластину спеціального матеріалу вона виглядає ніби оповита оксамитом. Металічні блискітки у спеціальному магнітному лаку для нігтів дозволяють виводити різні візерунки, тому двох абсолютно однакових варіантів такого манікюру у природі не існує. Саме ці блискітки додають нігтям подібності до коштовної тканини.

Кому личить оксамитовий манікюр: приклади з фото

Головна перевага такого манікюру у тому, що він прекрасно підходить і для коротких, і для середньої довжини, і для довгих нігтів. Форма при цьому теж не має значення: у будь-якому випадку вийде красиво.

Найчастіше використовується якийсь один тон. Ви можете обрати або свій улюблений колір, або ж щось із весняних трендів 2023 року.

Втім, ви спокійно можете зробити і не однотонний оксамитовий манікюр, а використати відразу кілька кольорів. Цей варіант теж буде виграшно виглядати на нігтях, головне — підібрати такі кольори палітри, які вдало між собою поєднуються.

Також можете спробувати "оксамитовий френч". Цей варіант точно сподобається любителькам стриманого дизайну, які хочуть спробувати щось новеньке.

Раніше ми розповідали, який манікюр має дорогий та стильний вигляд. Йдеться про світовий тренд Rich-Girl Nails – так званий манікюр багатої дівчини.