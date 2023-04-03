Отримаєте пишні квіти: які дві популярні садові рослини потрібно встигнути обрізати навесні

У квітні приділіть особливу увагу квітам на вашій ділянці

Весна – час не тільки посіву перших культур, а й важливого етапу догляду за рослинами. Обрізати у квітні слід багато квітів. Серед них дві популярні — гортензія і троянда.

Докладніше про нюанси квітневого догляду за трояндами та гортензіями в саду розповів експерт із садівництва Пол Хікс у коментарі Express.co.uk.

Весняне обрізування — важливе завдання, яке сприяє збільшенню кількості квітів і покращенню загального стану здоров’я деяких рослин. Завдяки цій маніпуляції квіти та чагарники не виглядатимуть неохайно наприкінці сезону. Крім того, обрізка стимулює зростання, дає садівникам можливість видалити мертві стебла та зупинити поширення потенційних хвороб.

Дві популярні садові рослини, які потребують обрізання навесні — троянди й гортензії. Листяні рослини, що квітнуть у період з липня по жовтень, зазвичай слід обрізати навесні. Секатор — найпопулярніший інструмент, коли йдеться про обрізання чагарників та квітів.

Як обрізати навесні гортензії

Залежно від того, який у вас сорт, гортензії слід обрізати навесні — просто вкоротіть на пару бруньок кожен пагін. Не потрібно відразу ж обрізати зів’ялі квіти крупнолистої та ряболистої гортензії, тому що відмерлі квіти можуть захистити рослину від пошкодження морозом у зимові місяці. Укорінені гортензії (попередні два сорти і пилкова) потребують обрізки в середині весни, але легкої і регулярної.

Гортензія цвістиме пишніше, якщо обрізати рослину навесні

Гортензію метельчату і гортензію деревоподібну необхідно обрізати провесною до того, як кущі почнуть рости. Інші види також потребують обрізки навесні, але тільки мінімально. Просто видаліть мертві стебла і ті, які виросли надто довгими.

Як обрізати навесні троянди

Троянди обрізають тільки після того, як мине ризик заморозків, що зазвичай буває наприкінці травня. Досвідчені садівники рекомендують обрізати мертві чи пошкоджені стебла, вкоротив торішній приріст до чотирьох чи п’яти бруньок.

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