Чотири квітки, які потрібно посіяти в саду прямо зараз: особливого догляду не вимагають

Встигніть висадити ці рослини, щоб влітку ваш сад і двір був яскравішим і красивішим

З приходом весни у дачників побільшало роботи. Якісь рослини слід обрізати, а щось із квітів можна посіяти у квітні. Зверніть увагу на чотири квітки – космею, мак, зайцехвіст яйцеподібний і герань.

Експерти з Королівського садівничого товариства (RHS) рекомендують посіяти ці квіти вже зараз, щоб вони пишно квітнули протягом усього сезону. Про це пише Express.co.uk.

Космея

І багаторічна, і однорічна космея чудово доповнять літні квітники. Рекомендується садити у теплому місці в саду. Сійте насіння прямо у відкритий ґрунт або в невеликі горщики з добре дренованим ґрунтом.

Мак

Маки можна виростити з насіння, посіяти з березня по травень, що забезпечить гарне цвітіння влітку й восени. Цю квітку слід вирощувати на будь-якому добре дренованому родючому грунті, сонце вітається.

Зайцехвіст яйцеподібний (Заячий хвіст)

Ця рослина являє собою пучок вузького вигнутого листя з густими квітками кремового кольору. Ідеальний для садівників-початківців, тому що не вимагає обрізки і, як правило, не страждає від шкідників і хвороб.

Герань

Квіти люблять тепле місце на вулиці, в горщику або в землі, віддають перевагу пухкому ґрунту та компосту. Як добрива підійдуть варіанти, багаті на калій.

Раніше "Телеграф" розповідав, які квіти потребують навесні обрізки. Це забезпечить стрімке зростання до літа.