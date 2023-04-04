Стилістка назвала три стрижки, які помітно старять: їх краще уникати (фото)

Ці варіанти роблять зайвий акцент на вікових змінах волосся та рисах вашого обличчя

Якщо жінці захотілося змін, то зазвичай вона прямує до салону краси і змінює свою зачіску. Нова стрижка — це завжди гарна ідея. Головне — щоб вона пасувала власниці і не додавала зайвих років. Ми вже розповідали про три стильні варіанти з чубчиком, які будуть у тренді цього року, а тепер розкажемо, від яких варіантів краще відмовитися старшим жінкам, щоб не виглядати як бабця.

Яких варіантів краще уникати жінкам, які трохи непокояться через свій вік, розповіла американська стилістка Лорен Удо. У коментарі виданню She Finds вона назвала відразу три стрижки, які помітно старять і тільки підкреслюватимуть вікові недоліки.

Яких стрижок краще уникати жінкам, які турбуються через свій вік

Якщо ви шукаєте стрижку, яка пом’якшить ваші риси обличчя й додасть образу свіжості, то краще уникати варіантів із різкими лініями. Причому, за словами стилістки, йдеться не тільки про занадто короткі моделі: "Я не рекомендую такі зачіски, як екстремальні піксі, стрижка "під горщик" або занадто довгі багатошарові стрижки. Вони можуть підкреслити втрату об’єму і погіршення текстури волосся з часом, роблячи його тоншим і підкреслюючи зморшки та обвислі риси обличчя", — говорить Удо.

Асиметрична піксі личить далеко не кожній

А це - ексремально коротка піксі у кольорі, з якою теж варто бути дуже обережною

Так виглядає стрижка "під горщик" і пасує вона зовсім не кожній

Класичний варіант стрижки "під горщик"

Проблема полягає у тому, що майже всі ці варіанти утворюють різкі лінії волосся та обличчя. Такі стрижки позбавлені м’якості і можуть зіпсувати загальний образ, каже стилістка.

Багатошаровість має чудовий вигляд на молодому сильному волоссі

Між тим, не обов’язково відмовлятися від класичного боба чи навіть піксі, наголошує Лорен Удо. Більш того, ви точно можете відростити волосся довше плечей, якщо це ваш стиль. Хитрість полягає у тому, щоб знайти перукаря, який надасть тонким шарам об’єму і створить красиву текстуру, щоб рідке волосся виглядало більш об’ємним і здоровим.

Раніше ми розповідали, які стрижки стали супер-трендами у сезоні 2023-24. Пропонуємо вам відразу сім варіантів на різну довжину волосся: у цьому списку кожна знайде собі щось до смаку.