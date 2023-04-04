Чим удобрювати троянди, щоб вони квітнули ще розкішніше: секрет досвідчених садівників

Для підживлення квітів знадобиться натуральний інгредієнт

Навесні троянди потрібно не тільки своєчасно обрізати, а й приділити увагу підживленню рослин. Досвідчені садівники не радять використовувати хімічні добрива, адже є більш ефективна, проте цілком натуральна альтернатива.

Для добрива троянд ідеально підійде бананова шкірка, завдяки якій ви отримаєте багато пишних та розкішних квітів. Про це пише Express.co.uk.

Так, бананова шкірка забезпечує багато поживних речовин, необхідних трояндам для цвітіння, плюс садівникам не потрібно попередньо компостувати продукт. Експертка з садівництва Анжела Слейтер зазначила, що бананова шкірка багата на калій, який необхідний для стимулювання цвітіння троянд. Він також сприяє фотосинтезу, який є основою зростання рослин. Бананова шкірка також містить сірку, марганець, кальцій та магній, а вони життєво важливі для здорового росту рослин.

Зазвичай садівники просто розкладають бананову шкірку на ґрунті біля основи рослин. Також ви можете змочити шматочки шкірки водою. За бажанням змішайте бананову шкірку з компостом і розкладіть навколо коріння троянд.

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