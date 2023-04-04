Знаючи цю хитрість, ваші рослини будуть сильними та здоровими: названо ідеальний час для їх поливу

Правильний полив дозволяє отримувати сильнорослі та стійкі до хвороб рослини.

Вода є життєво важливим елементом для рослин, адже вона переносить поживні речовини із ґрунту в клітини рослин. І виявляється, що вдалий полив рослин залежить не тільки від кількості води, також від того, коли ви їх поливати.

Щоб отримати сильні та здорові рослини, важливо регулярно та вчасно поливати їх відповідно до їхніх потреб і уникати надмірного поливу, який також може їм нашкодити, пише santeplus. Багато дачників вважають, що найкращий час – це ранок, проте це зовсім не так.

Коли правильно поливати рослини

Кожному городнику слід знати, що ідеальний час для поливу рослин залежить від сезону:

У періоди сильної спеки, тобто влітку, бажано поливати рослини ввечері. Це обмежує втрату води шляхом випаровування та зберігає рослини та ґрунт зволоженими. Якщо ви поливаєте рослини вранці, у найспекотніший годинник, вода може випаруватися до того, як рослини вберуть її належним чином. Таким чином, ні земля, ні рослини не могли охолонути.

При низьких температурах та прохолодних ночах не рекомендується поливати рослини увечері. Це збільшить свіжість ґрунту і може нашкодити росту не дуже витривалих рослин, які погано переносять холод і мороз. Крім того, вода може замерзнути, якщо температура буде дуже низькою. В цьому випадку поливати рослини краще вранці.

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