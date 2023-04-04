Кущі полуниці засиплять вас ароматними плодами: ефективні поради, як збільшити врожай ягоди вдвічі

Завдяки цим порадам ви покращите плодоношення вашої полуниці

Полуниця – невибагливий у догляді фруктовий кущ. Однак для отримання щедрого врожаю цієї ароматної ягоди все ж таки потрібні певні заходи.

Щоб підвищити врожайність полуниці, яка вирощується у відкритому ґрунті, враховуйте наступні 5 факторів, пише santeplus. Беручи все це до уваги, ви досягнете успіху у вирощуванні полуниці та підвищите її врожайність.

Як збільшити врожай полуниці

Вибір правильного сорту полуниці

Урожайність полуниці залежить від сорту, що вирощується. Справді, вічно плідна полуниця може давати полуницю щороку, у період із червня до липня, та був давати новий врожай із середини серпня, у менших кількостях, не побоюючись періодів сильної спеки. Щодо неремонтантної, то її врожай не продовжується. Вони виробляють полуницю тільки із середини травня до кінця червня.

Підготовка ґрунту перед посадкою полуниці

Щоб полуниця добре розвивалася і покращувала своє плодоношення, доцільно вибирати ґрунт, що підходить для його вирощування. Ця ягода цінує м’який і глибокий ґрунт, який залишається прохолодним навіть улітку. Також полуниці потрібний дренувальний і пухкий ґрунт, тобто легкий. Оскільки полуниця любить багатий ґрунт, рекомендується вносити у ґрунт органічні добрива, багаті азотом та вуглецем. Також зверніть увагу на рН ґрунту. Вапняний ґрунт може призвести до хлорозу, хвороби рослин, що викликає пожовтіння листя.

Мульчуйте полуницю

Мульчування полуниці захищає її від плісняви, відлякує слимаків і зберігає прохолоду ґрунту, що дозволяє скоротити кількість поливів. Крім того, мульчування допомагає обмежити розвиток бур’янів.

Для підживлення полуниці виберіть добриво, багате на калій, щоб стимулювати плодоношення.

Полив полуниці

Коріння полуниці неглибоке. Ідеальним буде поливати їх невеликими кількостями, щодня влітку, особливо у разі сильної спеки. Уникайте надмірної вологості, яка може задушити коріння. Також уникайте поливу плодів, оскільки це може призвести до їх гниття.

Обрізка полуниці

Обрізка рослин стимулює їх цвітіння та плодоношення, а також робить їх сильнішими і тим самим захищає від хвороб. Щоб збільшити плодоношення полуниць, важливо регулярно обрізати кущі. Для цього видаліть листя дорослих кущів, оскільки вони уповільнюють розвиток плодів. Також обрізають тонкі кущі, на яких немає плодів, та рослини без ягід.

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