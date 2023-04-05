Наймодніші шорти 2023 року: як виглядає зіркова річ і з чим її носити (фото)

Ультракороткі шорти повертаються не тільки на подіуми, а й на вулиці

Цієї весни модницям є з чого обирати: у тренди повертаються багато речей із минулих сезонів, які можна чудово поєднувати з різними стилями. Наприклад, ретро-кросівки з 90-х, які пасуватимуть і до трикотажних суконь, і до спідниць карго, і до рваних джинсів.

Але це далеко не все — будуть у 2023-му і свіжі ідеї чи принаймні не настільки "давні". Світові дизайнери цьогоріч знову зробили ставку на ультракороткі шорти, які вже здобули популярність кілька сезонів тому. Щоправда, у модному сезоні весна-літо 2023 відомі бренди радять зробити вибір на користь ефектних стилістичних поєднань, передає vogue.ua. Як виглядають виграшні моделі таких ультракоротких шортів і з чим їх поєднувати, розповідаємо далі.

Головний фокус дизайнерів тепер — на матеріалах. У Loewe з'явилися шкіряні мінішорти, поєднані з короткою замшевою дублянкою. А от Coperni презентували замшеві шорти, які вигідно виглядають зі смугастою сорочкою. Це поєднання – новий погляд на класику офісного гардероба.

Chanel пропонує носити короткі шорти як додатковий шар – із напівпрозорою максісукнею. Урівноважити образ допоможуть туфлі Мері Джейн, які знову потрапили до топів цієї весни, а також мінісумка та об'ємні сережки. Як зробити образ більш яскравим, знають у Hermes: просто оберіть для верху барвисту шовкову блузу.

Можна послідувати й прикладу Max Mara: сіро-зелений total look бренд склав із довгого пальта, кроп-топу, модних ультракоротких шортів і трикотажної балаклави. А от Rotate у модному сезоні весна-літо 2023 представили власне бачення "канадського смокінга": жакет, топ і шорти з високою посадкою, оздоблені блискучим камінням.

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