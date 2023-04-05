Як вдало посадити огірки, щоб вони завалили вас урожаєм: шість важливих речей, які потрібно знати

Для успішного посіву огірків необхідно враховувати ці 6 факторів.

Огірки — це популярний овоч, який на своїй ділянці вирощує кожен городник. І якщо ви хочете, щоб вже влітку ви збирали смачні зелені плоди, важливо правильно огірки посадити.

Щоб успішно вирощувати цю овочеву рослину та отримувати хрумкий та соковитий урожай, необхідно спочатку успішно завершити етап посіву, пише портал santeplus. Зважаючи на ці 6 факторів, у вас вийде отримати здорові та міцні рослини, які згодом дадуть рясний урожай огірків.

Як правильно садити огірки

Дотримуйтесь термінів посіву огірків

Ідеальний час для посіву огірків – з березня до травня. Якщо ви хочете посіяти насіння в березні, ви повинні зробити це під укриттям, що опалюється. Тільки після того, як насіння проросте, можна пересаджувати розсаду у відкритий ґрунт. Але робити це потрібно лише наприкінці заморозків, тобто із середини травня.

Вибирайте ґрунт, що підходить для вирощування огірків

Огірки воліють добре дренований, глибокий, пухкий, тобто легкий, попередньо оброблений ґрунт. Огірок також цінує багатий на гумус ґрунт, що означає що він багатий на рослинні залишки.

Тримайте насіння огірків у теплі, щоб сприяти проростанню

Для проростання насіння необхідно тепло. Причому для успішного посіву огірків у ґрунт важливо дочекатися закінчення заморозків, щоб насіння вистачило тепла та сонця.

Збереження вологи для успішного проростання насіння огірків

Насіння також потрібна волога для проростання. Не забувайте перевіряти ґрунт щодня і поливати його за необхідності. Однак уникайте надмірного поливу, оскільки це може призвести до гниття коренів та в’янення молодих рослин.

Забезпечте освітленість молодих огіркових рослин.

Насіння огірка потребує сонячного світла, як тільки воно починає проростати, а не тільки захисту від вітру.

Знайте, коли обрізати та пересаджувати молоді рослини огірків

Пересадка розсади стосується лише посівів, що проводяться у приміщенні. Коли молоді рослини досягнуть приблизно 3 см у висоту, обріжте ті, які здаються вам слабкими, щоб залишити сильнорослі рослини. Коли збережені вами рослини досягнуть 5 см заввишки, пересадіть їх у ґрунт, на сонячне місце.

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