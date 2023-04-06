Традиції Чистого четверга: чи обов’язково влаштовувати прибирання та що не можна робити у свято

Головний сенс Чистого четверга полягає не в генеральному прибиранні

Напередодні важливого церковного свята в квітневому календарі — Великодня — віряни зустрічають Великий, або як його ще називають Чистий четвер. Християни західного обряду, тобто за григоріанським календарем, відзначають цю дату в 2023 році у четвер, 6 квітня (східного, за юліанським відповідно – 13 квітня).

"Телеграф" розповідає, у чому сенс свята Чистий четвер і що не слід робити цього дня. Ця дата у багатьох асоціюється з обов’язковим генеральним прибиранням, але це не зовсім коректно.

Великий четвер: історія свята

Великий четвер Страсного тижня присвячений важливому епізоду з біблійних писань – Тайної Вечері. Так, Господь Ісус Христос встановив Святе Причастя (Євхаристію) – Таїнство Церкви (з його допомогою віряни очищаються від гріхів і з’єднуються зі всевишнім).

Чому Чистий четвер так називається? Під час Тайної Вечері Ісус омив ноги своїм учням, так він продемонстрував приклад братньої любові, жертовності та служіння ближнім. Ймовірно, через буквальне трактування події свято отримало таку назву. Але прикметник "чистий" зовсім не пов’язаний з обов’язковим прибиранням житла або купанням у цей день. Суть події полягає в тому, щоб сповідатися і причаститися заради очищення від гріхів.

Беато Анджеліко "Тайна вечеря" (монастир Сан-Марко, Флоренція)

Чи потрібно прибиратися на Чистий четвер

Щорічно Православна церква України на своїх майданчиках у соцмережах розвінчує міф щодо сенсу свята Чистий четвер. Священнослужителі наголошують, що головне значення дати полягає не в генеральному прибиранні, миття вікон чи пранні. Найважливіше, чому мають приділити увагу віряни цього дня, це очищення власної душі. Вранці у Великий четвер парафіяни можуть причаститися, увечері – ознайомитися з дванадцятьма уривками з Євангелія, де йдеться про страждання Ісуса Христа та його розп’яття.

Звичайно, церква не забороняє прибиратися в будинку у Чистий четвер. Ви можете навести лад у приміщенні та зайнятися випіканням пасок. Тим не менш, у пріоритеті має бути звернення до всевишнього. Дуже важливо зустріти це свято з чистою душею, а вже потім думати про буквальне розуміння чистоти.

Що не можна робити у Чистий четвер

Церква не висуває суворих заборон у Чистий четвер. Однак народна традиція передбачає низку обмежень, яких можуть дотримуватися віряни у святкову дату:

Не можна позичати.

Варто відкласти вінчання, хрещення та поминання.

Заборонено сваритися й лаятися.

Краще не залишати брудні речі у будинку.

Забороняється вживати непісні страви (дозволена тепла їжа, але рослинна).

Раніше "Телеграф" розповідав, коли відзначають Великдень у 2023 році католики, а коли православні. Напередодні свята є ще одна важлива дата – Страсна п’ятниця.