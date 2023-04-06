Що робити з огірками, щоб вони не гірчили: хитрощі, про які городники часто забувають

Огірки порадують неймовірно смачним і рясним урожаєм якщо ви скористаєтеся цими порадами

Напевно, кожен городник стикався з такою проблемою, як гіркі огірки. Чому ж овоч починає гірчити, і що заважає виростити смачні і соковиті плоди — ми й розповімо далі.

Виростити соковиті та солодкі огірки – цілком реальне завдання, якщо знати прості хитрощі, пише prostoway. І перед тим, як робити якісь дії, потрібно визначити причини, через які огірки можуть гірчити.

Причини появи гіркоти в огірків

Огірки виростуть кривими та неймовірно гіркими, якщо погода буде з різкими перепадами температури. Огірки не люблять морози.

Також не варто садити овоч на бідному ґрунті. Уникайте глинистого або піщаного ґрунту.

Однак це ще не все. Рослина не повноцінно розвиватиметься без належного поливу. Не заощаджуйте на воді.

Як доглядати огірки, щоб вони не росли з гіркотою

Обов’язково удобрюйте грядки перегноєм, біогумусом та компостом. Не зайвим буде полив огірків з "доповненнями": трав’яними настоями з кропиви, ромашки або кульбаби. Здійснюйте полив залежно від погодних умов:

2 рази на тиждень за нормальних умов,

у спеку – щодня, щоб ґрунт не пересихав.

Раніше ми розповідали про дві рослини, які занапастить вам весь урожай. Їх точно не варто садити біля інших культур, адже врожаю ви можете не дочекатися.