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Що робити з огірками, щоб вони не гірчили: хитрощі, про які городники часто забувають

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Як доглядати огірки, щоб вони не росли з гіркотою
Як доглядати огірки, щоб вони не росли з гіркотою. Фото Pixabay

Огірки порадують неймовірно смачним і рясним урожаєм якщо ви скористаєтеся цими порадами

Напевно, кожен городник стикався з такою проблемою, як гіркі огірки. Чому ж овоч починає гірчити, і що заважає виростити смачні і соковиті плоди — ми й розповімо далі.

Виростити соковиті та солодкі огірки – цілком реальне завдання, якщо знати прості хитрощі, пише prostoway. І перед тим, як робити якісь дії, потрібно визначити причини, через які огірки можуть гірчити.

Причини появи гіркоти в огірків

  • Огірки виростуть кривими та неймовірно гіркими, якщо погода буде з різкими перепадами температури. Огірки не люблять морози.
  • Також не варто садити овоч на бідному ґрунті. Уникайте глинистого або піщаного ґрунту.
  • Однак це ще не все. Рослина не повноцінно розвиватиметься без належного поливу. Не заощаджуйте на воді.

Як доглядати огірки, щоб вони не росли з гіркотою

  1. Обов’язково удобрюйте грядки перегноєм, біогумусом та компостом.
  2. Не зайвим буде полив огірків з "доповненнями": трав’яними настоями з кропиви, ромашки або кульбаби. Здійснюйте полив залежно від погодних умов:
  • 2 рази на тиждень за нормальних умов,
  • у спеку – щодня, щоб ґрунт не пересихав.

Раніше ми розповідали про дві рослини, які занапастить вам весь урожай. Їх точно не варто садити біля інших культур, адже врожаю ви можете не дочекатися.

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#Огірки #Город