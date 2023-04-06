Що робити з огірками, щоб вони не гірчили: хитрощі, про які городники часто забувають
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Огірки порадують неймовірно смачним і рясним урожаєм якщо ви скористаєтеся цими порадами
Напевно, кожен городник стикався з такою проблемою, як гіркі огірки. Чому ж овоч починає гірчити, і що заважає виростити смачні і соковиті плоди — ми й розповімо далі.
Виростити соковиті та солодкі огірки – цілком реальне завдання, якщо знати прості хитрощі, пише prostoway. І перед тим, як робити якісь дії, потрібно визначити причини, через які огірки можуть гірчити.
Причини появи гіркоти в огірків
- Огірки виростуть кривими та неймовірно гіркими, якщо погода буде з різкими перепадами температури. Огірки не люблять морози.
- Також не варто садити овоч на бідному ґрунті. Уникайте глинистого або піщаного ґрунту.
- Однак це ще не все. Рослина не повноцінно розвиватиметься без належного поливу. Не заощаджуйте на воді.
Як доглядати огірки, щоб вони не росли з гіркотою
- Обов’язково удобрюйте грядки перегноєм, біогумусом та компостом.
- Не зайвим буде полив огірків з "доповненнями": трав’яними настоями з кропиви, ромашки або кульбаби. Здійснюйте полив залежно від погодних умов:
- 2 рази на тиждень за нормальних умов,
- у спеку – щодня, щоб ґрунт не пересихав.
Раніше ми розповідали про дві рослини, які занапастить вам весь урожай. Їх точно не варто садити біля інших культур, адже врожаю ви можете не дочекатися.