У чому замочити сіянку, щоб отримати добрий урожай: секрети досвідчених городників

Із цим лайфхаком неймовірний урожай вам гарантовано.

Щоб отримати хороший урожай будь-якого овочу, рослинами потрібно вміти правильно саджати, а потім як за ними доглядати. І, звичайно ж, не варто забувати про добрива. І сьогодні ми хочемо поговорити про те, як правильно садити цибулю, а саме сіянку, щоб отримати неймовірний урожай.

Хороший урожай цибулі можна зібрати, якщо перед посадкою ви замочите посадковий матеріал в одному "секретному розчині", пише портал prostoway. Відзначимо відразу, нічого надприродного у цьому добрив немає і його легко приготувати самостійно.

У чому замочити сіянку для хорошого врожаю

Все що вам потрібно – це сода та вода. Такий розчин має протигрибкові та антисептичні властивості, тому якщо замочити в ньому цибулю перед посадкою, вона буде більш стійка до захворювань, а також не йтиме в стрілку. Більш того, цибуля отримає корисні поживні речовини, що містяться в соді, завдяки яким вона буде краще рости.

Як приготувати "диво-розчин": візьміть 1 столову ложку соди і розчиніть у літрі води, нагрійте все приблизно до температури 60 градусів, а коли вода трохи охолоне, замочіть у ній цибулю приблизно на 40 хвилин.

Варто відзначити, що перед замочуванням потрібно зняти верхній шар лушпиння цибулі з сіянки, але не весь. Цілком цибулину оголювати не потрібно. Після замочування добре просушіть сіянку і висаджуйте на грядці.

Раніше ми розповідали, чим поливати цибулю, щоб підвищити її врожайність. У полив можна включити підживлення, яке захистить рослину від хвороб та шкідників.