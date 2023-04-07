Що посадити біля яблуні, щоб плодів було в рази більше: топ-3 "помічники"

Правильне "сусідство" рослин вирішує багато проблем

Догляд за садом — один із обов’язків кожного хорошого дачника. Без своєчасного втручання та правильного догляду за деревами годі й чекати на гарний врожай. Це стосується, в тому числі і яблунь, яким із настанням нового сезону життєво необхідні кілька спеціальних процедур.

А щоб підвищити урожайність цього популярного фруктового дерева, можна скористатися кількома "народними" підказками. Зокрема, посадити біля яблуні кілька рослин, які вважаються для неї "хорошими сусідами" і які сприяють утворенню більшої кількості зав’язей. Про які саме культури йдеться, розповідає prostoway.

Чорнобривці

Ця квітка дуже популярна, адже не тільки прикрашає ділянку, а й має властивість відганяти багатьох шкідників. Чорнобривців бояться, наприклад, попелиця, колорадські жуки, дротяники, медведка, нематоди, кроти та багато інших паскудників, які тільки й чекають нагоди знищити ваш врожай. Крім того, ця квітка покращує стан ґрунту і може протистояти появі бур’янів.

Календула

Ще один надійний захисник культурних рослин від усіляких шкідників і водночас — чудова приманка для сонечок, які не проти посмакувати попелицею, та комах-запилювачів. Останні, до речі, допоможуть вам отримати більший врожай яблук, адже зав’язей на дереві помітно побільшає. Також ця рослина підживлює ґрунт і ростиме на тому ж участку багато років поспіль.

Фацелія

Декоративна рослина, яка вважається прекрасним сидератом. Ця красива квітка також приверне увагу бджіл та джемів, тому зав’язей на деревах суттєво побільшає, і, як наслідок, збільшиться й ваш урожай яблук. Окрім того, фацелія швидко оздоровить ґрунт, зробивши його при цьому більш пухким та родючим.

Раніше ми розповідали про старий, однак дуже ефективний дідівський спосіб прогнати з саду попелицю. Щоб не використовувати зайвий раз "хімію", можна приготувати домашній натуральний розчин проти цих шкідників. Основна його "фішка" у тому, що він не тільки знищить попелицю, а й підлікує постраждалі рослини.