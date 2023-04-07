Духовка буде сяяти: простий спосіб позбутися жиру

Вам знадобиться півгодини часу та прості підручні засоби

Жирна духовка – це біда для будь-якої господині. Щоб її відчистити від жиру, кіптяви та бруду вони вдаються до різних методів, але ті не завжди допомагають.

На порталі Pixelinform розповіли, як за допомогою простих підручних засобів очистити духовку від жиру. Ці кошти ви знайдете у своїй кухні.

Щоб зробити духовку ідеально чистою, вам знадобляться оцет та сода. Вилийте 0,5 склянки оцту в глибоку миску і помістіть в духовку. Розігрійте духовку до максимальної температури і залиште на 10-15 хвилин. Після чого вимкніть її, але не відкривайте дверцята ще 10 хвилин.

Після цього змочіть губку водою, нанесіть на неї соду і протріть стінки шафи. Жир і бруд легко відходитимуть від стінок і ваша духовка за кілька хвилин сяятиме від чистоти.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, як позбавитися жиру на сковорідці за допомогою підручних засобів. Досвідчені господині давно користуються цим способом.