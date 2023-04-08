Вербна неділя у 2023-му: як освятити вербу в церкві чи вдома

Освятити гілочки верби, яка є головним атрибутом свята, можна і в домашніх умовах

Свято Вербної неділі цього року християни східного обряду відзначають 7 квітня. За церковним календарем подія називається — Вхід Господній до Єрусалиму, і належить свято до дванадесятих.

Одним із головних символів Благовіщення є пухнасті гілочки верби, які здавна заведено освячувати, а потім приносити додому в якості оберега від зла. Докладніше про традиції Вербної неділі читайте у матеріалі "Телеграфу".

Традиції Вербної Неділі

Це останній день перед Страсним тижнем. У Вербну неділю віряни йдуть до церкви, щоб освятити пухнасті гілки верби. Ці гілочки заведено зберігати вдома протягом усього року до наступного Великодня. Вважається, що освяченими вони відганяють недобрих людей, хвороби, а також це чудовий оберіг від хвороб, горя та сліз.

Варто пояснити, що вербові гілки символізують пальмові, якими юдеї вітали Ісуса Христа на вході до Єрусалиму. Оскільки у наших краях пальм немає, церковники замінили їх вербою, яка росте саме в цей час.

Як правильно святити вербу вдома

Оскільки через війну з російськими окупантами багато вірян не зможуть відвідати церкву цього дня, освятити вербу, яка б приносила удачу дому та його мешканцям протягом року, можна і в домашніх умовах. Достатньо купити гілочки верби, окропити їх вдома святою водою і від щирого серця прочитати:

"Освячує верби ці, Благодаттю Всесвятого Духа і окропленням води ця священні, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь!"

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