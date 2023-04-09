Страсний тиждень 2023: що заборонено робити перед Великоднем і в чому особливість кожного дня

Розповідаємо, що потрібно робити під час Великого тижня, а що — категорично забороняється

Відразу після Вербної неділі починається передвеликодній Страсний тиждень. Це особливий період року, коли християни мають дотримуватися найсуворіших заборон — і в їжі, і просто в житті. Напередодні Великодня не проводять обряди вінчання та хрещення – у храмах весь тиждень відбуваються урочисті служби та підготовка до найсвітлішого свята року.

Кожен день Страсної Седмиці маю власну назву, звичаї, традиції та свої заборони. Як називаються дні цього передвеликоднього періоду, чим особливий кожен із них і що загалом в жодному разі не можна робити у Страсний тиждень, розповідає "Телеграф".

Страсний тиждень: значення кожного дня та дати у 2023 році

Страсний тиждень — один із найважливіших періодів у церковному році. Дата його початку та завершення щороку змінюється, адже залежить від дати Великодня. У 2023 році у православних (християн східного обряду) він триває з понеділка, 10 квітня, до суботи, 15 квітня.

Великий понеділок — 10 квітня

У цей день віряни згадують старозавітного патріарха Йосипа, якого власні брати продали у рабство — він став прообразом Спасителя. Цього дня під час служби у храмі читають євангельський уривок про прокляття Христом безплідної смоковниці — символ нерозкаяної душі. Також у Великий понеділок починають здійснювати чин мироваріння — готують миро, яке застосовують для помазання після хрещення та під час інших церковних обрядів. До його складу входять пів сотні різних масел і трав, а процес приготування займає загалом три дні. Цього дня дозволяється прибирати вдома й наводити лад у господарстві, також можна поратися на землі.

Великий вівторок — 11 квітня

У цей день згадують Євангельські події викриття Ісусом Христом книжників та фарисеїв, а ще — притчі про Страшний суд, кінець світу і данину кесарю. Загалом під час богослужіння священники згадують настанови і розмови Христа з учнями. У Великий вівторок заведено приводити до ладу свій одяг: все має бути випране і попрасоване, без дірок.

Велика середа — 12 квітня

Саме цього дня Іуда зрадив Христа за 30 срібників. Також у Велику середу згадують Марію Магдалину, яка омила ноги Спасителя і витерла їх власним волоссям. З цього дня починається найкропіткіша підготовка до Великодня — дня воскресіння Ісуса Христа. У Велику середу в храмах востаннє читають молитву з поклонами — потому поклони під час літургії скасовуються аж до Трійці. Вважається, що в середу Господь спокутував наші гріхи, тому сповідатися радять саме у цей день. Обмежень щодо хатньої роботи немає.

Великий четвер (Чистий четвер) — 13 квітня

Цей день вважають днем встановлення таїнства причастя, тому православні зазвичай на Великий четвер ідуть до причастя. Під час Таємної вечері Христос дав апостолам хліб і вино і сказав: "Це є тіло Моє і ця кров Моя". У храмах в Чистий четвер проходить особлива служба "Дванадцяти пристрасних Євангелій" — вона найдовша серед усіх протягом усього року. В цей час віряни згадують про страждання Господа і всю службу стоять із запаленими свічками, які потрібно донести додому і лише там загасити.

У Великий четвер вдома проводиться генеральне прибирання перед Великоднем, печуть паски і починають фарбувати яйця. Є і одна традиція, пов’язана з цим днем: ще до сходу сонця потрібно скупатися та очиститися.

Велика п’ятниця (Страсна п’ятниця) — 14 квітня

Найскорботніший день року, адже, згідно з Біблією, саме ц п’ятницю розіп’яли Ісуса. У храмах в цей день проходить літургія спогаду Христових мук: з вівтаря виносять плащаницю – зображення Христа, що лежить у труні, а віряни вклоняються цій святині. Будь-яка робота у цей день — під забороною.

Велика субота (Лазарева субота) — 15 квітня

У цей день проводиться останнє богослужіння Страсної седмиці, коли священники розповідають, як поховали Ісуса. Вважається, що після своєї смерті він спустився у пекло й визволив звідти душі праведників. У храмах в суботу проходять урочисті служби, а священнослужителі уже надягають світлі святкові ризи. Починається освячення принесених пасок та яєць. Однак найголовніша служба року починається увечері — в той час, коли в Єрусалимі сходить благодатний вогонь.

Цього дня люди можуть доробити усі свої справи по дому та господарству, якщо не встигли зробити це на тижні. Однак є одна важлива заборона: в суботу перед Великоднем не дають в борг, адже, згідно з прикметами, грошей у людини, що робить таку послугу, не водитиметься.

Що категорично заборонено робити весь Страсний тиждень

Не можна їсти молочні та м'ясні страви, рибу і яйця. Під забороною будь-які веселощі, танці та співи. Вважається гріхом задовольняти інтимні бажання. Не можна у цей період відмовляти у допомозі. Вважається, що на Страсний тиждень сам Господь у подобі людини може про щось просити. Не можна сваритися й гніватися, під забороною також заздрощі та брехня.

Раніше ми розповідали, які церковні свята відзначатимуть українці у квітні 2023 року. На цей місяць припадає не тільки Благовіщення, Вербна неділя та світлий Великдень, а й Радониця (так звані "Проводи").