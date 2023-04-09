Вербна неділя 9 квітня: що суворо заборонено робити у це світле свято

Не бажано 9 квітня влаштовувати галасливих гулянь та відмовляти у допомозі

За тиждень до святкування Великодня, за церковним календарем християни східного обряду відзначають ще одне не менш важливе церковне свято, яке також належить до дванадесятих, — Вербна неділя. Дата свята перехідна, тому що залежить від святкування Світлого Христового Воскресіння. 2023-го року Вербна неділя за юліанським календарем відзначається 9 квітня.

Християнам цього дня заведено йти до храму та освячувати гілочки верби, які вже освяченими приносять удачу дому та його мешканцям упродовж цілого року. Також у Вербну Неділю готують паски — традиційний пасхальний хліб.

У цей період все ще триває найсуворіший Великий піст, але на свята він послаблюється, тому на Вербну неділю можна дозволити собі рибу та морепродукти, олію, гарячі страви і зовсім небагато вина.

Вербна Неділя 2023: що не можна робити 9 квітня

Шити, в’язати, вишивати та займатися роботою по дому. Заборонено також фізичну працю.

Веселитися та відвідувати розважальні заклади.

Вживати алкоголь.

Їсти їжу тваринного походження.

Сваритися, лаятись, лихословити, бажати іншим зла.

Відмовляти у допомозі.

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