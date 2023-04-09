Вербна неділя 9 квітня: що суворо заборонено робити у це світле свято
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Не бажано 9 квітня влаштовувати галасливих гулянь та відмовляти у допомозі
За тиждень до святкування Великодня, за церковним календарем християни східного обряду відзначають ще одне не менш важливе церковне свято, яке також належить до дванадесятих, — Вербна неділя. Дата свята перехідна, тому що залежить від святкування Світлого Христового Воскресіння. 2023-го року Вербна неділя за юліанським календарем відзначається 9 квітня.
Християнам цього дня заведено йти до храму та освячувати гілочки верби, які вже освяченими приносять удачу дому та його мешканцям упродовж цілого року. Також у Вербну Неділю готують паски — традиційний пасхальний хліб.
У цей період все ще триває найсуворіший Великий піст, але на свята він послаблюється, тому на Вербну неділю можна дозволити собі рибу та морепродукти, олію, гарячі страви і зовсім небагато вина.
Вербна Неділя 2023: що не можна робити 9 квітня
- Шити, в’язати, вишивати та займатися роботою по дому. Заборонено також фізичну працю.
- Веселитися та відвідувати розважальні заклади.
- Вживати алкоголь.
- Їсти їжу тваринного походження.
- Сваритися, лаятись, лихословити, бажати іншим зла.
- Відмовляти у допомозі.
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