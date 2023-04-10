Поливаний понеділок 2023: що можна і не можна робити в перший день після Великодня

Назва за цим святом закріпилася не випадково

На другий день після світлого свята Великодня, яке християни західного обряду відзначали 9 квітня, за традицією відзначають Поливаний понеділок. Його ще називають Обливним, Мокрим або Водяним понеділком — через своєрідний звичай обливати водою навколишніх.

У католиків другий день після Великодня називається Пасхальним, однак у низці країн, зокрема у Польщі, Чехії, Словаччині, Угорщині, а також частково в Сербії та на заході України наступного дня після Світлого Христового Воскресіння відзначається Поливаний понеділок. Він має велику популярність у православних християн, які святкують церковні свята за юліанським календарем.

Поливальний понеділок: головні традиції

Головною традицією цього свята, як випливає із назви, є обливання водою навколишніх. Вважається, що цей ритуал приносить багатство та удачу тому, кого обливають. Найбільше діставалося дівчатам — таким чином їх наділяли ще більшою красою та здоров’ям. Хлопці ж поливали дівчат, які їм найбільше подобалися, а у відповідь від дівчат отримували писанки.

За традицією, у Поливальний понеділок хлопці обливають дівчат водою

Першого дня після Великодня є також традиція ходити в гості до родичів, друзів, пригощати один одного великодніми солодощами, які були освячені напередодні у церкві. "Христос Воскрес!" — вітають люди один одного цього дня. "Воістину Воскрес!" — кажуть у відповідь.

Що не можна робити у Поливаний понеділок

Сумувати та думати про погане.

Лаятися, сваритися та злитися.

Забороняється переїдати та вживати алкоголь.

Займатися будь-якою роботою та домашніми справами.

Сидіти вдома на самоті.

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