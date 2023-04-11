Як приготувати добриво для помідорів із чотирьох копійчаних інгредієнтів

Цей засіб відмінно підійде і для інших культур

Для активного росту і плодоношення помідори можна і не удобрювати дорогими покупними і хімічними засобами. Приготувати ефективне підживлення для цієї овочевої культури можна за допомогою простих копійчаних інгредієнтів, які є на кожній кухні.

Досвідчені городники заявляють, що для приготування натурального засобу стануть у пригоді продукти, які є на дачі або у квартирі. Як пише "Земляк", добриво відмінно підійде не тільки для підгодівлі томатів, але й для інших овочевих культур.

Як приготувати добриво для помідорів

Беремо трилітрову банку, висипаємо в неї дві столові ложки цукру та пакетик сухих дріжджів. Заливаємо все водою, розмішуємо і даємо постояти, щоб зверху вийшла рясна піна. Потім у порожнє десятилітрове відро кладемо пів кіло сухарів і один кілограм висушеного картопляного лушпиння. Додаємо води в половину ємності та вливаємо суміш із банки у відро. Закриваємо кришкою та залишаємо в теплому місці на тиждень. Через цей час розводимо добриво водою у співвідношенні 1:10 і поливаємо кущі помідорів.

Раніше "Телеграф" розповідав, чим поливати помідори на городі категорично не можна. Саме через поливання залежить, чи хворітимуть рослини.