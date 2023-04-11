Рус

Як приготувати добриво для помідорів із чотирьох копійчаних інгредієнтів

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Завалить урожаєм томатів
Завалить урожаєм томатів. Фото freepik.com

Цей засіб відмінно підійде і для інших культур

Для активного росту і плодоношення помідори можна і не удобрювати дорогими покупними і хімічними засобами. Приготувати ефективне підживлення для цієї овочевої культури можна за допомогою простих копійчаних інгредієнтів, які є на кожній кухні.

Досвідчені городники заявляють, що для приготування натурального засобу стануть у пригоді продукти, які є на дачі або у квартирі. Як пише "Земляк", добриво відмінно підійде не тільки для підгодівлі томатів, але й для інших овочевих культур.

Як приготувати добриво для помідорів

Беремо трилітрову банку, висипаємо в неї дві столові ложки цукру та пакетик сухих дріжджів. Заливаємо все водою, розмішуємо і даємо постояти, щоб зверху вийшла рясна піна. Потім у порожнє десятилітрове відро кладемо пів кіло сухарів і один кілограм висушеного картопляного лушпиння. Додаємо води в половину ємності та вливаємо суміш із банки у відро. Закриваємо кришкою та залишаємо в теплому місці на тиждень. Через цей час розводимо добриво водою у співвідношенні 1:10 і поливаємо кущі помідорів.

Раніше "Телеграф" розповідав, чим поливати помідори на городі категорично не можна. Саме через поливання залежить, чи хворітимуть рослини.

Теги:
#Помідори #Томати