Точно буде гострим: чим можна наточити ніж удома, якщо немає точильного каменю

Ці прості, але дієві поради корисно знати абсолютно всім

Для будь-якої господині важливо, щоб у будинку були добре нагострені ножиці, ножі та інші необхідні предмети побуту. Але часом під рукою не виявляється точильного каменю чи іншого спеціального пристосування, щоб наточити ножі.

Що робити в такій ситуації розповіли на порталі Prosto Way. Для того, щоб наточити ножі підручними засобами, вам знадобиться тарілка або, наприклад, звичайна пилочка для нігтів.

Тарілка

Вам необхідно взяти порцелянову тарілку і перевернути її догори дном. Знайдіть на обороті тарілки тверду білу смугу і проведіть по ній кілька разів лезом ножа. Після цього промийте його проточною водою.

Пилка для нігтів

Також, якщо у вас під рукою є пилка для нігтів, можна використовувати її для заточування ножів. Для початку покладіть пилочку на тверду поверхню, після чого лезом ножа проведіть по ній кілька разів. Слід бути обережними, щоби не поранитися.

Камінь

Якщо ніж затупився на природі, то виручить звичайний камінь, але важливо, щоб він був гладким. Візьміть ножа і кілька разів проведіть лезом по каменю. Також можна взяти два камені, затиснути між ними лезо ножа і силоміць протягнути. Після цього необхідно ретельно вимити ніж, щоб позбавити його від бруду та пилу.

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